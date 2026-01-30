sabato, 31 Gennaio 2026
RICCI (Sorrento): “Possiamo mettere in difficoltà chiunque, attenzione e coraggio contro il Catania”

Così l’attaccante del Sorrento Federico Ricci alla vigilia del confronto con il Catania: “Ovviamente sarà una sfida molto difficile contro un’avversaria forte ed in fiducia, ma sono convinto che possiamo mettere in difficoltà qualsiasi rivale. Contro il Catania servirà grande attenzione ma anche la giusta dose di coraggio, non possiamo speculare sulla classifica visto che ogni gara potrebbe rivelarsi determinante per centrare poi il nostro obiettivo finale. Pian piano sto migliorando la mia condizione e soprattutto l’intesa con i compagni, spero di dare un contributo importante alla causa del Sorrento”.

