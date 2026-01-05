martedì, 6 Gennaio 2026
HomeCatania NewsRIGOLI: "Ci si aspettava di più dal Catania a Foggia per le...
Catania NewsEx RossoazzurriIntervisteLega ProPrimo Piano

RIGOLI: “Ci si aspettava di più dal Catania a Foggia per le qualità che ha, sarà un campionato combattuto fino all’ultimo”

Redazione
By Redazione
0
83
Pino Rigoli

L’ex allenatore del Catania Pino Rigoli, ai microfoni di Telecolor analizza la situazione in casa rossazzurra dopo il pari maturato sul campo del Foggia:

“Catania che non è stato incisivo. Ci aspettavamo di più per le qualità che ha, non è riuscito a creare tutto quello che la partita richiedeva. Il Foggia ha fatto una buona prestazione principalmente sotto l’aspetto emotivo, del sacrificio. Non voglio dire che il Catania non l’abbia fatto ma mi è sembrato un Catania un pò sottotono. Il periodo è particolare, quando si viene dalla sosta non è mai semplice, ma il Catania non ha mostrato tutto il valore che la squadra oggettivamente possiede. Ha incontrato un Foggia che attraversa una fase di crescita partita dopo partita, non è mai un campo semplice lo ‘Zaccheria’ anche se a livello ambientale c’era poco pubblico sugli spalti. La partita ha detto che il Foggia ha combattutto contro un Catania allestito per un torneo di vertice, ma per vincere il campionato devi mettere qualcosina in più”.

“In Serie C diventa importante muovere la classifica. Bisogna accettare il verdetto del campo, rivedere un pò dove il Catania è venuto meno perchè era una partita da vincere, poi le gare si giocano in campo e va accettato il risultato. Nel girone di ritorno inizia un campionato diverso con il mercato aperto. Ci sono piazze come Foggia che vogliono salvare a tutti i costi la categoria, diverse squadre cercheranno di risolvere le problematiche incontrate finora, le partite diminuiscono e tutti le affronteranno con un piglio assolutamente diverso“.

Occasione persa? Non lo so, in definitiva il Catania ha portato a casa un punto. Sarà un campionato combattuto fino alla fine. Il Catania deve cercare di recuperare al più presto tutti gli effettivi in modo che il mister possa giocarsi al meglio le gare, perchè effettivamente la panchina a Foggia era molto corta. Ritengo che sia fondamentale recuerare quanti più calciatori determinanti per il prosieguo della stagione”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania in difficoltà quando deve costruire e fare la partita”
Articolo successivo
STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, servono nuove idee per sfruttare il grande lavoro degli esterni”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency