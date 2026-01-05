RIGOLI: “Ci si aspettava di più dal Catania a Foggia per le qualità che ha, sarà un campionato combattuto fino all’ultimo”

L’ex allenatore del Catania Pino Rigoli, ai microfoni di Telecolor analizza la situazione in casa rossazzurra dopo il pari maturato sul campo del Foggia:

“Catania che non è stato incisivo. Ci aspettavamo di più per le qualità che ha, non è riuscito a creare tutto quello che la partita richiedeva. Il Foggia ha fatto una buona prestazione principalmente sotto l’aspetto emotivo, del sacrificio. Non voglio dire che il Catania non l’abbia fatto ma mi è sembrato un Catania un pò sottotono. Il periodo è particolare, quando si viene dalla sosta non è mai semplice, ma il Catania non ha mostrato tutto il valore che la squadra oggettivamente possiede. Ha incontrato un Foggia che attraversa una fase di crescita partita dopo partita, non è mai un campo semplice lo ‘Zaccheria’ anche se a livello ambientale c’era poco pubblico sugli spalti. La partita ha detto che il Foggia ha combattutto contro un Catania allestito per un torneo di vertice, ma per vincere il campionato devi mettere qualcosina in più”.

“In Serie C diventa importante muovere la classifica. Bisogna accettare il verdetto del campo, rivedere un pò dove il Catania è venuto meno perchè era una partita da vincere, poi le gare si giocano in campo e va accettato il risultato. Nel girone di ritorno inizia un campionato diverso con il mercato aperto. Ci sono piazze come Foggia che vogliono salvare a tutti i costi la categoria, diverse squadre cercheranno di risolvere le problematiche incontrate finora, le partite diminuiscono e tutti le affronteranno con un piglio assolutamente diverso“.

“Occasione persa? Non lo so, in definitiva il Catania ha portato a casa un punto. Sarà un campionato combattuto fino alla fine. Il Catania deve cercare di recuperare al più presto tutti gli effettivi in modo che il mister possa giocarsi al meglio le gare, perchè effettivamente la panchina a Foggia era molto corta. Ritengo che sia fondamentale recuerare quanti più calciatori determinanti per il prosieguo della stagione”.

