QUI CATANIA: ritorno in campo a gennaio, c’è un tabù da sfatare

Catania di scena al “Pino Zaccheria”, domenica, per affrontare il Foggia. Sarà il primo match del 2026 ed i rossazzurri proveranno a sfatare un piccolo tabù. Sì, perchè nelle ultime 15 stagioni il primo impegno dell’anno solare è stato spesso indigesto per l’Elefante. Dal 2011 alla passata stagione – tra Serie A, B, C e D – gli etnei hanno infatti gustato solo due volte la vittoria.

A partire dal 2015, in campionati professionistici i precedenti rossazzurri al ritorno in campo nel nuovo anno registrano soltanto pareggi e sconfitte. Il successo agli etnei nel professionismo manca precisamente dal 6 gennaio 2014, quando piegarono la resistenza del Bologna al “Massimino” per 2-0 con reti di Bergessio e Lodi. Sedeva in panchina Luigi De Canio ed il Catania militava in Serie A. Successivamente i rossazzurri riportarono un brutto ko a Lanciano, poi a Siracusa – dove non bastò la realizzazione di Lodi per evitare di perdere – e Caserta (non furono sufficienti i gol di Piccolo e Manneh).

Pari con qualche rammarico a Lecce (il Catania si fece raggiungere da Di Piazza dopo il momentaneo vantaggio di Lodi), Fondi, Andria, Francavilla Fontana e Bari. Soprattutto al “San Nicola”, dove la squadra allenata da Francesco Baldini avanti di due gol (1-3) andando a segno con Moro, Greco e Biondi, subì il pareggio con l’ex Antenucci e Cheddira. In seguito, ritorno al successo contro il Ragusa ma era un match del massimo campionato dilettantistico: netto 3-0 a firma di Lodi (rig.), Chiarella e Russotto nei primi 37 minuti di gioco. Era il 2023.

Un anno dopo, pesante sconfitta a Crotone cadendo sotto i colpi di Giron, Gomez e Vinicius. Era una fase che anticipava quella che si rivelò un’autentica rivoluzione sul mercato di gennaio. Nel 2025, beffarda sconfitta a Benevento. In questo caso il Catania, avanti per 1-2 con Inglese e Jimenez che risposero al vantaggio di Lamesta, subì ad un quarto d’ora dal 90′ le reti di Lanini e Simonetti.

BILANCIO PRIMA PARTITA NUOVO ANNO SOLARE DAL 2011 IN POI



Vittorie: 2

Pareggi: 6

Sconfitte: 7

Gol fatti: 17

Gol subiti: 25

Differenza reti: -8

2011 Roma 4-2 Catania, Serie A

2012 Bologna 2-0 Catania, Serie A

2013 Catania 0-0 Torino, Serie A

2014 Catania 2-0 Bologna, Serie A

2015 Virtus Lanciano 3-0 Catania, Serie B

2016 Fidelis Andria 0-0 Catania, Serie C

2017 Racing Fondi 1-1 Catania, Serie C

2018 Lecce 1-1 Catania, Serie C

2019 Siracusa 2-1 Catania, Serie C

2020 Virtus Francavilla 0-0 Catania, Serie C

2021 Casertana 3-2 Catania, Serie C

2022 Bari 3-3 Catania, Serie C

2023 Catania 3-0 Ragusa, Serie D

2024 Crotone 3-0 Catania, Serie C

2025 Benevento 3-2 Catania, Serie C

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***