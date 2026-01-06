ROLFINI: continua la ricerca del gol, più spazio per lui nelle prossime partite?

Il Catania lo ha ingaggiato nella sessione estiva del calciomercato, qualche mese dopo essersi svincolato dal Vicenza. Il diesse Ivano Pastore ha puntato con decisione su Alex Rolfini, ritenendolo un profilo valido ed in grado di offrire un contributo importante. La concorrenza è tanta in avanti. Lo stesso Rolfini è stato costretto a saltare buona parte del ritiro pre campionato a seguito di problemi fisici. Ha esordito il 19 ottobre scorso, nel corso della ripresa contro la Salernitana. Fino a questo momento ha totalizzato 8 presenze in rossazzurro per un totale di 219′. Quando chiamato la causa, l’attaccante ha dato vivacità e maggiore profondità alla squadra, andando a più riprese alla ricerca di un gol che ancora non arriva.

Ci ha provato in tanti modi, un pò per imprecisione e un pò per sfortuna Rolfini non riesce ancora a depositare il pallone in fondo al sacco. Anche a Foggia ha sfiorato la prima rete con la maglia del Catania, ma un super Perucchini a difesa dei pali gli ha detto di no con un guizzo felino sulla linea di porta. Per fortuna della squadra di Toscano, nel prosieguo dell’azione i rossazzurri sono comunque riusciti ad insaccare grazie all’autogol di Buttaro che ha deviato nella propria porta il tiro di Jimenez. Al di là del digiuno di reti – è a secco di gol dal 26 gennaio 2025 (Vicenza-Alcione Milano) – la maggioranza dei votanti al consueto sondaggio di TuttoCalcioCatania.com ha eletto Rolfini ‘migliore rossazzurro’ allo stadio “Zaccheria”. A conferma dei segnali incoraggianti inviati dal ragazzo che, probabilmente, meriterebbe più spazio nelle prossime gare.

