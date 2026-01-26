lunedì, 26 Gennaio 2026
HomeCalcio CataniaROMA (D.S. Cosenza): "Sapevamo che era difficile affrontare un Catania in salute..."
Calcio CataniaIntervisteLega Pro

ROMA (D.S. Cosenza): “Sapevamo che era difficile affrontare un Catania in salute…”

Redazione
By Redazione
0
340

Le dichiarazioni del Direttore Sportivo Domenico Roma ai canali ufficiali del Cosenza Calcio dopo la sconfitta riportata contro il Catania in Sicilia: “Sapevamo che affrontare un Catania in salute era difficile, ma questo non deve essere assolutamente una giustificazione. Il momento è particolare e delicato: abbiamo una sessione di calcio mercato ancora aperta e servono lucidità e serenità, consapevoli che sono ancora diverse le partite da affrontare e consapevoli delle potenzialità che la nostra squadra ha. Dobbiamo serrare i ranghi, nella massima condivisione e continuare a lavorare senza distrazioni, comprendendo le dinamiche di un campionato e di un girone particolarmente complicate e mai scontate”.

Questa sconfitta, la terza nelle ultime quattro gare disputate, allontana ulteriormente il Cosenza dalla vetta della classifica, ora distante 14 lunghezze. Dal possibile inserimento dei calabresi nella corsa al primo posto si è passati allo scenario attuale, che vede Catania e Benevento continuare a macinare punti, mantenendo il +6 sulla Salernitana terza e allungando anche sulla Casertana (+12), quarta forza del campionato.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CALCIO SICILIANO – Aronica (all. Trapani): “Stipendi pagati, ci giocheremo le nostre carte da qui a fine stagione”
Articolo successivo
LA RUSSA: “Il Catania ha vinto, ma la Sicilia deve vincere una partita più importante”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency