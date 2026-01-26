ROMA (D.S. Cosenza): “Sapevamo che era difficile affrontare un Catania in salute…”

Le dichiarazioni del Direttore Sportivo Domenico Roma ai canali ufficiali del Cosenza Calcio dopo la sconfitta riportata contro il Catania in Sicilia: “Sapevamo che affrontare un Catania in salute era difficile, ma questo non deve essere assolutamente una giustificazione. Il momento è particolare e delicato: abbiamo una sessione di calcio mercato ancora aperta e servono lucidità e serenità, consapevoli che sono ancora diverse le partite da affrontare e consapevoli delle potenzialità che la nostra squadra ha. Dobbiamo serrare i ranghi, nella massima condivisione e continuare a lavorare senza distrazioni, comprendendo le dinamiche di un campionato e di un girone particolarmente complicate e mai scontate”.

Questa sconfitta, la terza nelle ultime quattro gare disputate, allontana ulteriormente il Cosenza dalla vetta della classifica, ora distante 14 lunghezze. Dal possibile inserimento dei calabresi nella corsa al primo posto si è passati allo scenario attuale, che vede Catania e Benevento continuare a macinare punti, mantenendo il +6 sulla Salernitana terza e allungando anche sulla Casertana (+12), quarta forza del campionato.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***