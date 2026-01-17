ROSSAZZURRI IN GIRO: Bocic potrebbe cambiare casacca in questa sessione di mercato

In estate Milos Bocic aveva preso parte al ritiro di Norcia con la squadra di mister Toscano ma, non rientrando nei piani tecnici del Catania, è stata poi formalizzata la cessione in prestito “secco” dell’attaccante classe 2000 all’AZ Picerno. Adesso però i piani del club lucano potrebbero cambiare. Bocic, che è ancora formalmente un giocatore del Catania e lo sarà fino a giugno di quest’anno, ha la possibilità di cambiare casacca nell’attuale finestra di calciomercato. Secondo quanto riporta TuttoC.com, al momento sono aperte due ipotesi per lui: Renate e Pineto. Nella stagione regolare Bocic ha totalizzato 13 presenze condite da un gol e due assist.

