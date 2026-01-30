ROSSAZZURRI IN GIRO: Frisenna lascia Siracusa, la conferma di Laneri

“Frisenna ci ha detto che vuole andare via, di conseguenza lo stiamo accontentando. Chi non vuole stare a Siracusa non ci sta: noi non tratteniamo nessuno. Abbiamo bisogno di giocatori che sposino la causa e che comprendano quello che è il nostro momento e la nostra situazione. Vogliamo gente motivata e che non pensi ad altro, se non al campo”. Parole del direttore sportivo del Siracusa Antonello Laneri, ai microfoni di Tam Tam tv. A questo punto si cerca una nuova sistemazione per il centrocampista di proprietà del Catania, accostato le scorse settimane al Giugliano.

