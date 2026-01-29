giovedì, 29 Gennaio 2026
HomeLega ProROSSAZZURRI IN GIRO: Luperini, avvio incoraggiante con la maglia del Livorno
Lega ProRossoazzurri in giro

ROSSAZZURRI IN GIRO: Luperini, avvio incoraggiante con la maglia del Livorno

Redazione
By Redazione
0
218
foto Catania FC

Il Catania lo ha ceduto in prestito “secco” al Livorno ed è legato contrattualmente alla società rossazzurra fino al 30 giugno 2027. Al termine della stagione Gregorio Luperini farà rientro alla base, in attesa di nuove valutazioni sul futuro. Il centrocampista pisano classe 1994 veniva da un lungo periodo d’inattività, tra problemi fisici e la decisione societaria di escluderlo dalla lista degli uomini a disposizione di Toscano. A Livorno però sta acquisendo prezioso minutaggio venendo da subito inserito nell’undici titolare di mister Venturato.

Le prime tre apparizioni questo mese al cospetto di Juventus Next Gen, Guidonia e Vis Pesaro sono state confortanti. Il Livorno ha incamerato 6 punti frutto di una sconfitta e due vittorie. Spiccano in positivo le prestazioni di Luperini. La testata giornalistica amaranta.it, che segue da vicino le vicende del club toscano, commenta di settimana in settimana le prestazioni del giocatore, sottolineando che rappresenta “una bella novità” per il centrocampo livornese. “Bravo a difendere e a far ripartire la squadra, ottima visione di gioco”, si legge. Aggiungendo il fatto che dimostra “eleganza nei disimpegni, bei lanci, intesa perfetta con i compagni”, possedendo “piedi vallutati” ed evidenziando spirito di sacrificio in copertura.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, concorrenza spietata ma leale in difesa”
Articolo successivo
MARCATORI: Lunetta a -3 dal capocannoniere del girone
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

QUI CATANIA: Toscano mescolerà ancora le carte?

Redazione - 0
Nel precedente turno di campionato era attesa qualche novità nell'undici di partenza rossazzurro contro il Cosenza. Mister Toscano ha deciso d'inserire in mediana Corbari...

MARCATORI: Lunetta a -3 dal capocannoniere del girone

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, concorrenza spietata ma leale in difesa”

CATANIA-TRAPANI: prime ipotesi sulla data del recupero

A MENTE FREDDA | Mattone su mattone. Fondamenta solide. Col Sorrento nuovo test per misurare la mentalità

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency