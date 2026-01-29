ROSSAZZURRI IN GIRO: Luperini, avvio incoraggiante con la maglia del Livorno

Il Catania lo ha ceduto in prestito “secco” al Livorno ed è legato contrattualmente alla società rossazzurra fino al 30 giugno 2027. Al termine della stagione Gregorio Luperini farà rientro alla base, in attesa di nuove valutazioni sul futuro. Il centrocampista pisano classe 1994 veniva da un lungo periodo d’inattività, tra problemi fisici e la decisione societaria di escluderlo dalla lista degli uomini a disposizione di Toscano. A Livorno però sta acquisendo prezioso minutaggio venendo da subito inserito nell’undici titolare di mister Venturato.

Le prime tre apparizioni questo mese al cospetto di Juventus Next Gen, Guidonia e Vis Pesaro sono state confortanti. Il Livorno ha incamerato 6 punti frutto di una sconfitta e due vittorie. Spiccano in positivo le prestazioni di Luperini. La testata giornalistica amaranta.it, che segue da vicino le vicende del club toscano, commenta di settimana in settimana le prestazioni del giocatore, sottolineando che rappresenta “una bella novità” per il centrocampo livornese. “Bravo a difendere e a far ripartire la squadra, ottima visione di gioco”, si legge. Aggiungendo il fatto che dimostra “eleganza nei disimpegni, bei lanci, intesa perfetta con i compagni”, possedendo “piedi vallutati” ed evidenziando spirito di sacrificio in copertura.

