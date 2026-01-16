venerdì, 16 Gennaio 2026
ROSSAZZURRI IN GIRO – Luperini: “Mi manca il campo ma sto molto bene fisicamente, tutte le mie forze per il Livorno”

foto Catania FC

A Catania era fuori lista. Il Livorno gli darà la possibilità di mettere minuti nelle gambe, confidando di rimetterlo in carreggiata. Queste le parole di Gregorio Luperini da calciatore del Livorno, passato in prestito dai rossazzurri: “Mi manca la palla ed il campo ma a livello altetico e di forma fisica sto molto bene. Sono energico, pronto. Se sono arrivato con l’idea di guadagnarmi un eventuale rinnovo o un eventuale prolungamento del rapporto con il Livorno? Penso solo a fare bene e dimostrare di essere all’altezza del Livorno, non ad altro. Dedicherò tutto me stesso affinchè nasca con gli amaranto una storia d’amore. Per fare questo è necessario che io dedichi tutte le mie forze a questa squadra”.

