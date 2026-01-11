ROSSAZZURRI IN GIRO: per Frisenna le sirene del Giugliano, rimane a Siracusa?

Qualche settimana fa alcuni organi d’informazione hanno avvicinato Giulio Frisenna al Giugliano. Eziolino Capuano, tecnico dei tigrotti, lo considererebbe un valido innesto per la squadra. Si monitora la situazione societaria del Siracusa che ha già perso qualche pezzo in questa finestra di calciomercato. Frisenna, però, non dovrebbe essere destinato a cambiare casacca. Il ragazzo attualmente in prestito “secco” dal Catania (con cui è legato fino al 2027) gode della piena fiducia del diesse Antonello Laneri e, soprattutto, il diretto interessato avrebbe manifestato l’intenzione di proseguire la stagione con gli aretusei fino al termine del campionato. A meno di sorprese, il calciatore classe 2002 – che ha superato i problemi fisici e totalizzato finora 12 presenze con la maglia azzurra condite da un gol e un assist – rispetterà il contratto di prestito fino al 30 giugno.

