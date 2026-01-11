domenica, 11 Gennaio 2026
HomeCalcio CataneseROSSAZZURRI IN GIRO: per Frisenna le sirene del Giugliano, rimane a Siracusa?
Calcio CataneseCalcio SicilianoCalciomercatoLega ProPrimo PianoRossoazzurri in giro

ROSSAZZURRI IN GIRO: per Frisenna le sirene del Giugliano, rimane a Siracusa?

Redazione
By Redazione
0
176
foto Catania FC

Qualche settimana fa alcuni organi d’informazione hanno avvicinato Giulio Frisenna al Giugliano. Eziolino Capuano, tecnico dei tigrotti, lo considererebbe un valido innesto per la squadra. Si monitora la situazione societaria del Siracusa che ha già perso qualche pezzo in questa finestra di calciomercato. Frisenna, però, non dovrebbe essere destinato a cambiare casacca. Il ragazzo attualmente in prestito “secco” dal Catania (con cui è legato fino al 2027) gode della piena fiducia del diesse Antonello Laneri e, soprattutto, il diretto interessato avrebbe manifestato l’intenzione di proseguire la stagione con gli aretusei fino al termine del campionato. A meno di sorprese, il calciatore classe 2002 – che ha superato i problemi fisici e totalizzato finora 12 presenze con la maglia azzurra condite da un gol e un assist – rispetterà il contratto di prestito fino al 30 giugno.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ACCADDE OGGI: 11 gennaio 1931, abbuffata di gol sotto l’Etna
Articolo successivo
GIUSI MALATO: “Catania l’ho sempre portata addosso. E’ un amore vero”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

CATANIA-CAVESE: sondaggio chiuso, la formazione rossazzurra scelta dalla maggioranza dei votanti

Redazione - 0
In occasione del match dello stadio "Angelo Massimino" contro la Cavese, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza...

GIUSI MALATO: “Catania l’ho sempre portata addosso. E’ un amore vero”

ACCADDE OGGI: 11 gennaio 1931, abbuffata di gol sotto l’Etna

CATANIA-CAVESE: valore mercato squadre a confronto

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, conterà l’approccio. Toscano non ammette cali di tensione”

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency