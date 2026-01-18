ROSSAZZURRI IN GIRO: Stoppa, gol e vittoria all’esordio con la Sambenedettese

Non poteva esserci esordio migliore per Matteo Stoppa con la maglia della Sambenedettese. L’attaccante, ceduto in prestito dal Catania fino a giugno, è sceso in campo dal 1′ contro il Forlì. La gara lo ha visto protagonista soprattutto nel primo tempo, contribuendo a vivacizzare la manovra con giocate di rilievo e trovando il gol nelle battute iniziali, sfruttando una dormita della difesa avversaria.

L’incontro si è concluso con il risultato di 0-2, ritrovando la formazione ospite un successo che mancava dal mese di ottobre. Sambenedettese che, pertanto, riesce nell’intento i risollevarsi in campionato allontanandosi dalla zona calda della classifica del girone B di Serie C. Con uno Stoppa in più nel motore. Lo stesso giocatore biellese classe 2000 ha interrotto un lungo digiuno di reti. Non segnava, infatti, dal 22 dicembre 2024 (Catania 4-0 Sorrento, ndr). Adesso punta a mettere minuti nelle gambe dopo avere faticato a trovare spazio nella prima parte di stagione in rossazzurro.

