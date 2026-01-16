venerdì, 16 Gennaio 2026
HomeIntervisteROSSAZZURRI IN GIRO - Ternana, Liverani su Leonardi: "Può diventare ancora più...
IntervisteLega ProPrimo PianoRossoazzurri in giro

ROSSAZZURRI IN GIRO – Ternana, Liverani su Leonardi: “Può diventare ancora più forte, dipende da lui”

Redazione
By Redazione
0
60
foto Ternana Calcio, Yuri Serafini

Consigli per migliorare, all’indirizzo del giovane attaccante di proprietà del Catania Simone Leonardi, attualmente in prestito alla Ternana. Queste le parole del tecnico rossoverde Fabio Liverani:

“Negli ultimi 16 metri la scelta individuale fa la differenza tra quando calciare, dribblare e appoggiare il pallone. Leonardi è giovane, può migliorare, deve ascoltare poco quello che c’è fuori perchè secondo me adesso vive una fase in cui lui ha delle qualità ma anche delle pecche. Se capirà che il lavoro, i giudizi e consigli dell’allenatore e dei compagni lo possono far crescere, bene. Se va dietro ai giudizi esterni da bar dello sport, secondo me questo non lo aiuta per la sua crescita. Può diventare un giocatore ancora più forte perchè ha la possibilità di essere imprevedibile per gli avversari. Dipende da lui. Noi come allenatore e staff siamo a disposizione per lavorare sulla sua crescita, ma la differenza la fa il calciatore facendo la scelta giusta negli ultimi 16 metri”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ROSSAZZURRI IN GIRO – Luperini: “Mi manca il campo ma sto molto bene fisicamente, tutte le mie forze per il Livorno”
Articolo successivo
PONSI: conosciamo meglio il calciatore classe 2001
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency