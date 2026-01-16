ROSSAZZURRI IN GIRO – Ternana, Liverani su Leonardi: “Può diventare ancora più forte, dipende da lui”

Consigli per migliorare, all’indirizzo del giovane attaccante di proprietà del Catania Simone Leonardi, attualmente in prestito alla Ternana. Queste le parole del tecnico rossoverde Fabio Liverani:

“Negli ultimi 16 metri la scelta individuale fa la differenza tra quando calciare, dribblare e appoggiare il pallone. Leonardi è giovane, può migliorare, deve ascoltare poco quello che c’è fuori perchè secondo me adesso vive una fase in cui lui ha delle qualità ma anche delle pecche. Se capirà che il lavoro, i giudizi e consigli dell’allenatore e dei compagni lo possono far crescere, bene. Se va dietro ai giudizi esterni da bar dello sport, secondo me questo non lo aiuta per la sua crescita. Può diventare un giocatore ancora più forte perchè ha la possibilità di essere imprevedibile per gli avversari. Dipende da lui. Noi come allenatore e staff siamo a disposizione per lavorare sulla sua crescita, ma la differenza la fa il calciatore facendo la scelta giusta negli ultimi 16 metri”.

