SCIVOLONE CATANIA: avanti con Forte, poi il buio. Brutta sconfitta a Potenza

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Cade il Catania sul campo neutro di Potenza. Si fermano i rossazzurri dopo nove risultati utili, i costieri invece rialzano la testa dopo due sconfitte di seguito attraverso una prova grintosa e volitiva. Male la squadra di mister Toscano, che presenta alcune novità nell’undici di partenza rispetto al precedente confronto con il Cosenza: spazio dal 1′ a Cargnelutti, Raimo, Lunetta e Forte. Proprio quest’ultimo ritrova la via della rete nelle battute iniziali dell’incontro, sfruttando un assist al bacio – al termine di un’azione personale di pregevole fattura – di Lunetta. Gara che sembrava mettersi in discesa per il Catania. Invece, pian pianino, gli etnei sostenuti dal calore incessante dei propri tifosi si sono sciolti come neve al sole.

Spina staccata, il Catania dorme sugli allori concedendo l’iniziativa ad un avversario in un primo momento impaurito, che acquista gradualmente coraggio. Il Sorrento capisce che è il momento di approfittarne e, al 12′, firma il pareggio con Sabbatani: Colombini manovra sulla sinistra, il centravanti viene dimenticato in area dalla difesa catanese e appoggia comodamente in rete. Il Catania non reagisce, anzi accusa il colpo ed al minuto 26 becca il secondo gol: Cuccurullo sorprende ancora una volta la linea difensiva rossazzurra, servizio perfetto per l’inserimento vincente di Crecco.

I costieri, sulle ali dell’entusiasmo, continuano a spingere ma stavolta Dini, al 33′, sale in cattedra con una buona respinta. La difesa del Catania insolitamente sbanda, le scelte iniziali di Toscano non pagano. Quando i rossoneri attaccano la profondità creano spesso situazioni di pericolo in area, sulla fascia destra si fa sentire l’assenza dello squalificato Casasola. Prima dell’intervallo, il Catania torna ad affacciarsi in avanti con la giocata di Jimenez che protegge il pallone lasciandolo a Forte che, da posizione favorevole, calcia malissimo. Una buona opportunità sciupata miseramente.

Nel corso della ripresa Toscano prova a rivitalizzare la squadra inserendo Bruzzaniti, Donnarumma, Ierardi, Di Noia e Caturano ma il Sorrento gestisce il prezioso vantaggio senza troppi affanni. I cambi non sortiscono l’effetto sperato. Prova ad attaccare il Catania, con poca convinzione e lucidità. La retroguardia sorrentina fa buona guardia chiudendo tutti i varchi. Allo scoccare del 90′, nel momento di maggiore spinta rossazzurra, errore in impostazione da parte del Catania, Ricci punisce la difesa siciliana – imbarazzante quest’oggi – e cala il tris. Nel finale Caturano spreca il pallone del possibile 3-2, null’altro da segnalare. Scivolone rossazzurro, confermando i limiti in trasferta di una squadra che perde punti pesanti al “Viviani”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***