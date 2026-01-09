SERIE C: 21/a giornata, ecco le partite in programma

Venerdì, sabato, domenica e lunedì squadre del girone C di Serie C in campo per la 21/a giornata. Si riparte dallo scontro diretto in chiave playoff tra Cerignola e Potenza, stravinto dai padroni di casa (4-0). Sorrento-Foggia e Latina-Trapani, invece, sono confronti tra compagini in lotta per evitare i playout, con i granata in piega bagarre dopo la nuova penalizzazione inflitta mentre Giugliano e Picerno, che occupano gli ultimi due posti in classifica, si confronteranno in Campania. Il Crotone tenterà di rialzare la testa allo “Scida” contro l’Altamura.

L’Atalanta U23 proverà a tornare sulla retta via, rendendo visita al Casarano. La Cavese, reduce dal successo di misura ottenuto al cospetto del Sorrento, affronterà al “Massimino” un Catania alla ricerca dei primi tre punti casalinghi del 2026. Monopoli e Siracusa vengono entrambi da due vittorie di fila: i pugliesi avranno il vantaggio di sfidare i siciliani in casa. Salernitana in cerca di riscatto in un match d’alta classifica contro il Cosenza. Particolarmente atteso il derby Casertana-Benevento, dove i falchetti sognano una vittoria che li porterebbe a -3 dai sanniti.

VENERDI’ 9 GENNAIO

Audace Cerignola 4-0 Potenza

(21′ Gambale, 24′ Parlato, 56′ D’Orazio, 62′ Ligi)

SABATO 10 GENNAIO

Latina – Trapani (14:30)

Crotone – Team Altamura (17:30)

Sorrento – Foggia (17:30)

DOMENICA 11 GENNAIO

Casarano – Atalanta U23 (12:30)

Catania – Cavese (14:30)

Monopoli – Siracusa (14:30)

Casertana – Benevento (17:30)

LUNEDI’ 12 GENNAIO

Giugliano – AZ Picerno (20:30)

Salernitana – Cosenza (20:30)

CLASSIFICA

1.Benevento 44 punti : gol fatti 43, gol subiti 13, diff. reti +30, gare giocate 20

2.Catania 42 punti : gol fatti 33, gol subiti 10, diff. reti +23, gare giocate 20

3.Salernitana 38 punti : gol fatti 28, gol subiti 26, diff. reti +2, gare giocate 20

4.Casertana 38 punti : gol fatti 32, gol subiti 21, diff. reti +11, gare giocate 20

5.Cosenza 36 punti : gol fatti 34, gol subiti 21, diff. reti +13, gare giocate 20

6.Monopoli 30 punti : gol fatti 24, gol subiti 24, diff. reti =, gare giocate 20

7.Crotone 28 punti : gol fatti 27, gol subiti 19, diff. reti +8, gare giocate 20

8.Audace Cerignola 28 punti : gol fatti 27, gol subiti 29, diff. reti -2, gare giocate 21

9.Casarano 28 punti : gol fatti 29, gol subiti 33, diff. reti -4, gare giocate 20

10.Potenza 26 punti : gol fatti 27, gol subiti 32, diff. reti -5, gare giocate 21

11.Atalanta U23 22 punti : gol fatti 30, gol subiti 27, diff. reti +3, gare giocate 20

12.Cavese 21 punti : gol fatti 22, gol subiti 26, diff. reti -4, gare giocate 20

13.Sorrento 21 punti : gol fatti 22, gol subiti 26, diff. reti -4, gare giocate 20

14.Siracusa 21 punti : gol fatti 25, gol subiti 30, diff. reti -5, gare giocate 20

15.Team Altamura 20 punti : gol fatti 17, gol subiti 29, diff. reti -12, gare giocate 20

16.*Trapani 19 punti : gol fatti 28, gol subiti 20, diff. reti +8, gare giocate 20

17.Latina 19 punti : gol fatti 14, gol subiti 26, diff. reti -12, gare giocate 20

18.Foggia 19 punti : gol fatti 16, gol subiti 32, diff. reti -16, gare giocate 20

19.Giugliano 16 punti : gol fatti 16, gol subiti 35, diff. reti -19, gare giocate 20

20.AZ Picerno 15 punti : gol fatti 23, gol subiti 38, diff. reti -15, gare giocate 20

* 15 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***