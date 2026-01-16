SERIE C: 22/a giornata, le partite in programma. Benevento, Salernitana e Casertana in campo prima del Catania

Squadre del girone C di Serie C in campo per la 22/a giornata. Il Catania sarà spettatore di Benevento-Casarano, anche Casertana e Salernitana scenderanno in campo prima dei rossazzurri, rispettivamente a Potenza contro i lucani (reduci dal successo nella semifinale d’andata di Coppa Italia a Terni) e sul terreno di gioco dell’Atalanta U23. Tra le gare più interessanti spicca il derby calabrese Cosenza-Crotone, di scena lunedì sera al “San Vito-Gigi Marulla”.

VENERDI’ 16 GENNAIO

Cavese 1-2 Team Altamura

44′ Rosafio (T), 54′ Grande (T), 76′ Orlando (C)

SABATO 17 GENNAIO

Benevento – Casarano (14:30)

DOMENICA 18 GENNAIO

Atalanta U23 – Salernitana (12:30)

Potenza – Casertana (14:30)

Siracusa – Audace Cerignola (14:30)

Trapani – Sorrento (14:30)

AZ Picerno – Latina (17:30)

Foggia – Giugliano (20.30)

Monopoli – Catania (20.30)

LUNEDI’ 19 GENNAIO

Cosenza – Crotone (20:30)

CLASSIFICA

1.Catania 45 punti : gol fatti 35, gol subiti 10, diff. reti +25, gare giocate 21

2.Benevento 45 punti : gol fatti 43, gol subiti 13, diff. reti +30, gare giocate 21

3.Salernitana 39 punti : gol fatti 28, gol subiti 26, diff. reti +2, gare giocate 21

4.Casertana 39 punti : gol fatti 32, gol subiti 21, diff. reti +11, gare giocate 21

5.Cosenza 37 punti : gol fatti 34, gol subiti 21, diff. reti +13, gare giocate 21

6.Monopoli 33 punti : gol fatti 25, gol subiti 24, diff. reti +1, gare giocate 21

7.Crotone 28 punti : gol fatti 27, gol subiti 20, diff. reti +7, gare giocate 21

8.Audace Cerignola 28 punti : gol fatti 27, gol subiti 29, diff. reti -2, gare giocate 21

9.Casarano 28 punti : gol fatti 29, gol subiti 34, diff. reti -5, gare giocate 21

10.Potenza 26 punti : gol fatti 27, gol subiti 32, diff. reti -5, gare giocate 21

11.Team Altamura 26 punti : gol fatti 20, gol subiti 30, diff. reti -10, gare giocate 22

12.Atalanta U23 25 punti : gol fatti 31, gol subiti 27, diff. reti +4, gare giocate 21

13.Sorrento 24 punti : gol fatti 24, gol subiti 27, diff. reti -3, gare giocate 21

14.Latina 22 punti : gol fatti 16, gol subiti 27, diff. reti -11, gare giocate 21

15.Cavese 21 punti : gol fatti 23, gol subiti 30, diff. reti -7, gare giocate 22

16.Siracusa 21 punti : gol fatti 25, gol subiti 31, diff. reti -6, gare giocate 21

17.*Trapani 19 punti : gol fatti 29, gol subiti 22, diff. reti +7, gare giocate 21

18.Foggia 19 punti : gol fatti 17, gol subiti 34, diff. reti -17, gare giocate 21

19.AZ Picerno 18 punti : gol fatti 24, gol subiti 38, diff. reti -14, gare giocate 21

20.Giugliano 16 punti : gol fatti 16, gol subiti 35, diff. reti -20, gare giocate 21

* 15 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

