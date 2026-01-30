SERIE C: 24/a giornata, le partite in programma nel girone C

Sabato e domenica, via alle gare della 24/a giornata del girone C di Serie C. Si parte con il confronto tra Cavese e Casarano, due squadre in cerca di riscatto. Il Catania sfida un Sorrento reduce da due sconfitte di fila. Domenica, esame esterno per il Benevento che renderà visita all’Atalanta U23, squadra a caccia di punti preziosi all’inseguimento della zona playoff. Un Latina che gode di buona salute affronterà il Monopoli in Puglia. Il Trapani vuole dare continuità ai recenti risultati, con l’obiettivo di piegare anche la resistenza del Team Altamura.
Cosenza-Casertana è scontro diretto tra la quinta e quarta forza del torneo. E’ in programma anche il derby lucano Picerno-Potenza: punti importanti in palio per i rispettivi obiettivi, la squadra di Bertotto in lotta per la salvezza, quella di De Giorgio per i playoff. Il Siracusa proverà a vendere cara la pelle al cospetto del Crotone, in ripresa nelle ultime gare. Foggia che proverà a rialzare la testa nel derby col Cerignola, mentre la Salernitana se la vedrà all’Arechi con il fanalino di coda Giugliano.
SABATO 31 GENNAIO
Cavese – Casarano, 14:30
Sorrento – Catania, 14:30
DOMENICA 1 FEBBRAIO
Atalanta U23 – Benevento, 14:30
Monopoli – Latina, 14:30
Trapani – Team Altamura, 14:30
AZ Picerno – Potenza, 17:30
Cosenza – Casertana, 17:30
Siracusa – Crotone, 17:30
Foggia – Audace Cerignola, 20:30
Salernitana – Giugliano, 20:30
CLASSIFICA
1.Catania 51 punti : gol fatti 39, gol subiti 11, diff. reti +28, gare giocate 23
2.Benevento 51 punti : gol fatti 49, gol subiti 15, diff. reti +34, gare giocate 23
3.Salernitana 45 punti : gol fatti 31, gol subiti 26, diff. reti +5, gare giocate 23
4.Casertana 39 punti : gol fatti 32, gol subiti 24, diff. reti +8, gare giocate 23
5.Cosenza 37 punti : gol fatti 34, gol subiti 25, diff. reti +9, gare giocate 23
6.Crotone 34 punti : gol fatti 31, gol subiti 20, diff. reti +11, gare giocate 23
7.Monopoli 34 punti : gol fatti 26, gol subiti 26, diff. reti =, gare giocate 23
8.Audace Cerignola 32 punti : gol fatti 28, gol subiti 29, diff. reti -1, gare giocate 23
9.Potenza 29 punti : gol fatti 29, gol subiti 34, diff. reti -5, gare giocate 23
10.Casarano 29 punti : gol fatti 31, gol subiti 39, diff. reti -8, gare giocate 23
11.Team Altamura 27 punti : gol fatti 21, gol subiti 31, diff. reti -10, gare giocate 23
12.Latina 26 punti : gol fatti 18, gol subiti 27, diff. reti -9, gare giocate 23
13.Atalanta U23 26 punti : gol fatti 32, gol subiti 29, diff. reti +3, gare giocate 23
14.*Trapani 25 punti : gol fatti 34, gol subiti 22, diff. reti +12, gare giocate 23
15.Sorrento 24 punti : gol fatti 24, gol subiti 33, diff. reti -9, gare giocate 23
16.Cavese 22 punti : gol fatti 23, gol subiti 30, diff. reti -7, gare giocate 23
17.Foggia 22 punti : gol fatti 19, gol subiti 37, diff. reti -18, gare giocate 23
18.Siracusa 21 punti : gol fatti 27, gol subiti 35, diff. reti -8, gare giocate 23
19.AZ Picerno 20 punti : gol fatti 26, gol subiti 40, diff. reti -14, gare giocate 23
20.Giugliano 17 punti : gol fatti 17, gol subiti 38, diff. reti -21, gare giocate 23
* 15 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
