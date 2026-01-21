SERIE C – Bisoli: “Campionato ancora lungo. Continuità, sangue freddo e unione d’intenti faranno la differenza”

Pierpaolo Bisoli, ex allenatore di Brescia, Cosenza, Vicenza e Perugia tra le altre, è intervenuto ai microfoni di ‘TuttoSalernitana’, trasmissione in onda su SeiTv, soffermando sulla lotta promozione nel girone C di Serie C:

“Non credo che ci sia una squadra superiore all’altra, ci sono dei momenti. Il campionato è ancora lungo, non credo neanche che il mercato possa stravolgere una stagione, ci sono solo piccoli ritocchi. Catania, Salernitana e Benevento si giocheranno il primo posto, non so chi arriverà primo. Vincerà chi avrà più continuità, sangue freddo nei momenti particolari e più unione di intenti in tutto l’ambiente. Non credo che si vinca il campionato con i moduli. È importante avere una mentalità e un gruppo vincente”.

“La Salernitana? Ha una buona rosa, con giocatori che possono giocare in B e un pubblico di B. Ora è terza ma ci sono quattro squadre a giocarsela: vincerà chi sarà più tranquillo, chi non sarà troppo euforico quando si vince e chi non si farà prendere dallo sconforto quando perderà. A volte i pareggi vengono presi come mezze sconfitte e invece certi campionati si vincono anche per uno o due punti”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***