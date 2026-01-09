SERIE C – Caldirola: “Girone C complicato ma siamo lì davanti e vogliamo tenerci il primo posto”

Il difensore Luca Caldirola è tornato nel Sannio dopo quattro anni e mezzo. Metterà la sua esperienza al servizio della squadra, fiducioso di riuscire a difendere il primato in classifica. Queste le sue parole ai microfoni di Ottopagine: “Sono tornato perchè quando andai via l’ultima volta dopo una retrocessione fu molto sofferto, cerco una rivincita. Il Benevento l’ho sempre seguito. Quest’anno la squadra è forte e c’è un grande gruppo, come dimostrato anche contro il Crotone ribaltando una partita molto difficile. Credo che il girone C di Serie C sia il più complicato dei tre, ci sono squadre più forti ma il Benevento è attrezzato, siamo lì davanti e vogliamo tenerci il primo posto”.

