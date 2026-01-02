SERIE C | Catania, Benevento, Vicenza e Ravenna: numeri a confronto delle capoliste del girone d’andata

Quattro capoliste nel girone d’andata in Serie C. Differenze significative nei tre raggruppamenti. Mentre il gruppo C è autenticamente infernale, con Catania e Benevento che hanno concluso la prima metà del campionato a parità di punti (41), lo stesso non può dirsi per il gruppo A dove il Vicenza comanda la classifica a quota 49 con ben 12 lunghezze di vantaggio dal Lecco, +13 sul Brescia, +17 sul Cittadella. Ruolino di marcia quasi perfetto per i biancorossi veneti che hanno collezionato 15 vittorie, 4 pareggi senza mai perdere una gara. C’è molto più equilibrio nel girone B, dove il Ravenna ha concluso la prima parte di stagione in vetta a +1 dall’Arezzo e +7 dall’Ascoli con 13 successi, 2 pareggi e 3 ko, lo stesso punteggio di Catania e Benevento.

Tra le capoliste, il Catania vanta la difesa meno battuta (9) davanti a Vicenza (10) e Benevento (12) ed il terzo attacco più prolifico (32) dopo Benevento (41) e Vicenza (33). Catania al primo posto in assoluto anche per numero di reti inviolate (14) rispetto a Vicenza (10), Benevento (9) e Ravenna (6). Il Catania, infine, manda in gol 11 calciatori diversi, 10 Benevento e Ravenna, 15 il Vicenza. Migliori marcatori: Jacopo Manconi e Francesco Salvemini (8) per il Benevento, Francesco Forte e Gabriel Lunetta (7) per il Catania, Nicola Rauti (7) tra le fila del Vicenza, Cristian Spini (7) per quanto riguarda il Ravenna.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***