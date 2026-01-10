SERIE C: colpo Altamura a Crotone, cadono Trapani e Foggia

Dopo l’anticipo di venerdì che ha visto l’Audace Cerignola travolgere il Potenza 4-0 al “Monterisi”, per la 21/a giornata sono scese in campo le squadre del girone C di Serie C impegnate sabato. Pomeriggio amaro per il Trapani che, dopo la nuova robusta penalizzazione, perde lo scontro diretto in chiave playout a Latina e vede complicarsi maledettamente le cose: 2-1 con doppietta di Parigi per i pontini, gol di Salines per la squadra granata che al 50′ spreca un calcio di rigore con Fischnaller.
Risultato a sorpresa allo “Scida”, dove il Crotone cede l’intera posta in palio al Team Altamura per effetto del gol di Curcio al 77′. Male il Foggia, sconfitto per 2-1 dal Sorrento in rimonta. Bevilacqua, dopo avere trovato la via della rete col Catania, si è ripetuto. Poco prima dell’intervallo, però, pareggio di Sabbatani e, nel finale, Shaw regala tre punti pesanti al Sorrento. Riportiamo di seguito risultati e marcatori dei rispettivi incontri con la classifica aggiornata, in attesa delle gare domenicali e quelle in programma lunedì sera:
RISULTATI
Audace Cerignola 4-0 Potenza
21′ Gambale, 24′ Parlato, 56′ D’Orazio, 62′ Ligi
Latina 2-1 Trapani
20′ Parigi (L), 30′ Salines (T), 35′ Parigi rig. (L)
Crotone 0-1 Team Altamura
77′ Curcio
Sorrento 2-1 Foggia
42′ Bevilacqua (F), 45’+1 Sabbatani (S), 87′ Shaw (S)
CLASSIFICA
1.Benevento 44 punti : gol fatti 43, gol subiti 13, diff. reti +30, gare giocate 20
2.Catania 42 punti : gol fatti 33, gol subiti 10, diff. reti +23, gare giocate 20
3.Salernitana 38 punti : gol fatti 28, gol subiti 26, diff. reti +2, gare giocate 20
4.Casertana 38 punti : gol fatti 32, gol subiti 21, diff. reti +11, gare giocate 20
5.Cosenza 36 punti : gol fatti 34, gol subiti 21, diff. reti +13, gare giocate 20
6.Monopoli 30 punti : gol fatti 24, gol subiti 24, diff. reti =, gare giocate 20
7.Crotone 28 punti : gol fatti 27, gol subiti 20, diff. reti +7, gare giocate 21
8.Audace Cerignola 28 punti : gol fatti 27, gol subiti 29, diff. reti -2, gare giocate 21
9.Casarano 28 punti : gol fatti 29, gol subiti 33, diff. reti -4, gare giocate 20
10.Potenza 26 punti : gol fatti 27, gol subiti 32, diff. reti -5, gare giocate 21
11.Sorrento 24 punti : gol fatti 24, gol subiti 27, diff. reti -3, gare giocate 21
12.Team Altamura 23 punti : gol fatti 18, gol subiti 29, diff. reti -11, gare giocate 21
13.Latina 22 punti : gol fatti 16, gol subiti 27, diff. reti -11, gare giocate 21
14.Atalanta U23 22 punti : gol fatti 30, gol subiti 27, diff. reti +3, gare giocate 20
15.Cavese 21 punti : gol fatti 22, gol subiti 26, diff. reti -4, gare giocate 20
16.Siracusa 21 punti : gol fatti 25, gol subiti 30, diff. reti -5, gare giocate 20
17.*Trapani 19 punti : gol fatti 29, gol subiti 22, diff. reti +7, gare giocate 21
18.Foggia 19 punti : gol fatti 17, gol subiti 34, diff. reti -17, gare giocate 21
19.Giugliano 16 punti : gol fatti 16, gol subiti 35, diff. reti -19, gare giocate 20
20.AZ Picerno 15 punti : gol fatti 23, gol subiti 38, diff. reti -15, gare giocate 20
* 15 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
DOMENICA 11 GENNAIO
Casarano – Atalanta U23 (12:30)
Catania – Cavese (14:30)
Monopoli – Siracusa (14:30)
Casertana – Benevento (17:30)
LUNEDI’ 12 GENNAIO
Giugliano – AZ Picerno (20:30)
Salernitana – Cosenza (20:30)
