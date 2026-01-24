sabato, 24 Gennaio 2026
SERIE C: continua a vincere il Benevento, sorride anche il Latina

foto Benevento Calcio

Dopo lo 0-0 maturato nel derby campano Giugliano-Cavese disputato venerdì sera, alle 14:30 di oggi – sabato 24 gennaio – incamerano i tre punti Benevento e Latina. Nel primo caso i sanniti piegano la resistenza del Siracusa al “Vigorito” per 3-2. Tumminello risponde praticamente subito (23′) al clamoroso vantaggio ospite di Di Paolo (20′). Poi, poco prima dell’intervallo, la macchina da gol del Benevento si riattiva andando a segno la squadra di Floro Flores con Maita (43′) e Simonetti (45’+2). Nel corso della ripresa gli aretusei chiedono il calcio di rigore per un possibile tocco di mano in area, ma tutto regolare per l’arbitro. Nel finale il Siracusa accorcia le distanze con Pacciardi. A Latina, invece, secco 2-0 in favore dei padroni di casa contro il Foggia. Decisive le reti messe a segno nel primo tempo dagli attaccanti Fasan (33′) e Parigi (41′). Per la compagine nerazzurra si tratta del quinto risultato utile consecutivo.

