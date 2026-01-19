SERIE C: Cosenza ko nel derby, archiviata la 22/a giornata. Classifica e risultati

Il posticipo dello stadio “San Vito – Gigi Marulla” vede il Crotone imporsi nel derby calabrese contro il Cosenza. 0-2 il risultato finale, i prossimi avversari del Catania subiscono la prima rete al 35′ con Di Pasquale che sorprende la difesa cosentina. Nel corso della ripresa, raddoppio a firma di Piovanello: l’ex calciatore rossazzurro si accentra in area di rigore e batte Vettorel. Riportiamo di seguito la classifica aggiornata alla 22/a giornata del girone C di Serie C, riepilogando tutti i risultati con i marcatori dei rispettivi incontri:
CLASSIFICA
1.Catania 48 punti : gol fatti 37, gol subiti 11, diff. reti +26, gare giocate 22
2.Benevento 48 punti : gol fatti 46, gol subiti 13, diff. reti +33, gare giocate 22
3.Salernitana 42 punti : gol fatti 29, gol subiti 26, diff. reti +3, gare giocate 22
4.Casertana 39 punti : gol fatti 32, gol subiti 23, diff. reti +9, gare giocate 22
5.Cosenza 37 punti : gol fatti 34, gol subiti 23, diff. reti +11, gare giocate 22
6.Monopoli 33 punti : gol fatti 26, gol subiti 26, diff. reti =, gare giocate 22
7.Crotone 31 punti : gol fatti 29, gol subiti 20, diff. reti +9, gare giocate 22
8.Audace Cerignola 31 punti : gol fatti 28, gol subiti 29, diff. reti -1, gare giocate 22
9.Potenza 29 punti : gol fatti 29, gol subiti 32, diff. reti -3, gare giocate 22
10.Casarano 28 punti : gol fatti 29, gol subiti 37, diff. reti -8, gare giocate 22
11.Team Altamura 26 punti : gol fatti 20, gol subiti 30, diff. reti -10, gare giocate 22
12.Atalanta U23 25 punti : gol fatti 31, gol subiti 28, diff. reti +3, gare giocate 22
13.Sorrento 24 punti : gol fatti 24, gol subiti 31, diff. reti -7, gare giocate 22
14.Latina 23 punti : gol fatti 16, gol subiti 27, diff. reti -11, gare giocate 22
15.*Trapani 22 punti : gol fatti 33, gol subiti 22, diff. reti +11, gare giocate 22
16.Foggia 22 punti : gol fatti 19, gol subiti 35, diff. reti -16, gare giocate 22
17.Siracusa 21 punti : gol fatti 25, gol subiti 32, diff. reti -7, gare giocate 22
18.Cavese 21 punti : gol fatti 23, gol subiti 30, diff. reti -7, gare giocate 22
19.AZ Picerno 19 punti : gol fatti 24, gol subiti 38, diff. reti -14, gare giocate 22
20.Giugliano 16 punti : gol fatti 17, gol subiti 38, diff. reti -21, gare giocate 22
* 15 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
RISULTATI
Cavese 1-2 Team Altamura
44′ Rosafio (T), 54′ Grande (T), 76′ Orlando (C)
Benevento 3-0 Casarano
53′ Manconi, 61′ Tumminello, 77′ Salvemini rig.
Atalanta U23 0-1 Salernitana
56′ De Boer
Potenza 2-0 Casertana
45’+3 Adjapong rig., 90’+4 D’Auria
Siracusa 0-1 Audace Cerignola
81′ Gambale rig.
Trapani 4-0 Sorrento
3′ Kirwan, 45’+4 Salines, 59′ Canotto, 84′ Stauciuc
AZ Picerno 0-0 Latina
Foggia 2-1 Giugliano
27′ Petermann (F), 63′ Petermann (F), 65′ Egharevba (G)
Monopoli 1-2 Catania
50′ Tirelli (M), 80′ Casasola (C), 90’+4 Caturano (C)
Cosenza 0-2 Crotone
35′ Di Pasquale, 54′ Piovanello
