SERIE C – D.S. Giammarioli: “Lotta a tre per la vetta, Benevento con un piccolissimo vantaggio”

Ex direttore di sportivo di Gubbio, Cremonese, Grosseto e Rimini, Stefano Giammarioli interviene ai microfoni di TMW Radio anche per focalizzare l’attenzione sul campionato di Serie C, girone C: “La Salernitana è a -6 dalla coppia di testa Catania/Benevento. I punti possono sembrare tanti, ma i campionati si decidono a marzo. Se la Salernitana da qui a marzo racimola due o tre punti alle altre e sta attaccata al carro, poi diventa un terno al lotto. Quello di Benevento è l’ambiente più tranquillo e sereno per lavorare, questo per me rappresenta un piccolissimo vantaggio ma comunque credo che la Salernitana sia ancora in corsa per il primo posto. Conta molto di più la gestione dell’ambiente e della tifoseria. Fermo restando che parliamo di tre piazze importanti che, fino alla fine, andranno a giocarsi la B”.

