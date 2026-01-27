martedì, 27 Gennaio 2026
HomeIntervisteSERIE C - D.S. Giammarioli: "Lotta a tre per la vetta, Benevento...
IntervisteLega ProPrimo Piano

SERIE C – D.S. Giammarioli: “Lotta a tre per la vetta, Benevento con un piccolissimo vantaggio”

Redazione
By Redazione
0
318
foto Il Corriere dell'Umbria

Ex direttore di sportivo di Gubbio, Cremonese, Grosseto e Rimini, Stefano Giammarioli interviene ai microfoni di TMW Radio anche per focalizzare l’attenzione sul campionato di Serie C, girone C: “La Salernitana è a -6 dalla coppia di testa Catania/Benevento. I punti possono sembrare tanti, ma i campionati si decidono a marzo. Se la Salernitana da qui a marzo racimola due o tre punti alle altre e sta attaccata al carro, poi diventa un terno al lotto. Quello di Benevento è l’ambiente più tranquillo e sereno per lavorare, questo per me rappresenta un piccolissimo vantaggio ma comunque credo che la Salernitana sia ancora in corsa per il primo posto. Conta molto di più la gestione dell’ambiente e della tifoseria. Fermo restando che parliamo di tre piazze importanti che, fino alla fine, andranno a giocarsi la B”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO SORRENTO-CATANIA: dirige Gandino di Alessandria. Precedenti e statistiche dell’arbitro piemontese
Articolo successivo
STAMPA LOCALE – Gagliano: “La panchina punto di forza del Catania, Toscano può anche bendarsi gli occhi…”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency