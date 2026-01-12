lunedì, 12 Gennaio 2026
HomeIntervisteSERIE C - D.S. Lupo: "Catania e Benevento con organici superiori alla...
IntervisteLega Pro

SERIE C – D.S. Lupo: “Catania e Benevento con organici superiori alla Salernitana? Non sono d’accordo…”

Redazione
By Redazione
0
0

Il pensiero del direttore sportivo Fabio Lupo, con trascorsi dirigenziali in piazze come Ascoli, Torino, Juve Stabia, Palermo, Venezia, SPAL e Cosenza, sulla corsa promozione nel girone C di Serie C, ai microfoni del quotidiano La Città: “Io non sono d’accordo sul fatto che l’organico sia inferiore a quello di Benevento e Catania, vedo un gruppo che offre soluzioni anche per cambiare volto in corso d’opera. La rosa è stata costruita in modo importante, anche il Cosenza secondo me ha valori ottimi. Alla lunga avrà la meglio chi potrà contare su una panchina lunga, forse i calabresi pagano qualcosa sotto questo punto di vista”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: Manzi, ufficiale il passaggio al Monopoli
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

MERCATO: Manzi, ufficiale il passaggio al Monopoli

Redazione - 0
Come riportato nei giorni scorsi, il Monopoli ha tentato l'inserimento nella trattativa per il passaggio di Claudio Manzi dall'Avellino al Crotone. Missione compiuta. I...

ACCADDE OGGI: 12 gennaio 2008, torna Catania-Juventus dopo oltre vent’anni

CATANIA-TRAPANI: derby siciliano in diretta su RaiPlay

MERCATO: Miceli-Catania, mercoledì il difensore potrebbe aggregarsi al gruppo

CICERELLI: ultimo giorno di fisioterapia a Villa Stuart, punta a tornare in campo a Marzo

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency