SERIE C – D.S. Lupo: “Catania e Benevento con organici superiori alla Salernitana? Non sono d’accordo…”

Il pensiero del direttore sportivo Fabio Lupo, con trascorsi dirigenziali in piazze come Ascoli, Torino, Juve Stabia, Palermo, Venezia, SPAL e Cosenza, sulla corsa promozione nel girone C di Serie C, ai microfoni del quotidiano La Città: “Io non sono d’accordo sul fatto che l’organico sia inferiore a quello di Benevento e Catania, vedo un gruppo che offre soluzioni anche per cambiare volto in corso d’opera. La rosa è stata costruita in modo importante, anche il Cosenza secondo me ha valori ottimi. Alla lunga avrà la meglio chi potrà contare su una panchina lunga, forse i calabresi pagano qualcosa sotto questo punto di vista”.

