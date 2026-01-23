SERIE C: ecco le gare della 23/a giornata. Benevento in campo sabato, la Salernitana domenica

Nessun posticipo del lunedì, stavolta. Squadre del girone C di Serie C in campo venerdì, sabato e domenica per la 23/a giornata. Si riparte con il derby campano Giugliano-Cavese, scontro diretto in chiave salvezza. Il Benevento, che condivide attualmente la vetta con il Catania, sfiderà al “Vigorito” il Siracusa. Latina in cerca di continuità tra le mura amiche contro il Foggia. Il Casarano, reduce da tre sconfitte di fila, proverà a rialzare la testa con un Picerno assetato di punti salvezza. Il Crotone, tornato al successo, allo “Scida” ospiterà il Potenza.

Cinque gare domenicali in programma. Il Team Altamura vive un buon momento, è a ridosso della zona playoff e proverà ad alimentare l’entusiasmo al cospetto dell’Atalanta U23. Il Trapani, alle prese con le note vicissitudini societarie, renderà visita ad una Casertana che ha interrotto l’importante serie di risultati cadendo domenica scorsa a Potenza. Il Sorrento tenterà di ostacolare la Salernitana, che insegue il primo posto distante 6 lunghezze. Archivierà il turno di campionato il derby pugliese tra Cerignola e Monopoli, squadre entrambe in salute.

VENERDI’ 23 GENNAIO

Giugliano – Cavese, 20:30

SABATO 24 GENNAIO

Benevento – Siracusa, 14:30

Latina – Foggia, 14:30

Casarano – AZ Picerno 17:30

Crotone – Potenza, 17:30

DOMENICA 25 GENNAIO

Team Altamura – Atalanta U23, 12:30

Casertana – Trapani, 14:30

Catania – Cosenza, 14:30

Sorrento – Salernitana, 14:30

Audace Cerignola – Monopoli, 20:30

CLASSIFICA

1.Catania 48 punti : gol fatti 37, gol subiti 11, diff. reti +26, gare giocate 22

2.Benevento 48 punti : gol fatti 46, gol subiti 13, diff. reti +33, gare giocate 22

3.Salernitana 42 punti : gol fatti 29, gol subiti 26, diff. reti +3, gare giocate 22

4.Casertana 39 punti : gol fatti 32, gol subiti 23, diff. reti +9, gare giocate 22

5.Cosenza 37 punti : gol fatti 34, gol subiti 23, diff. reti +11, gare giocate 22

6.Monopoli 33 punti : gol fatti 26, gol subiti 26, diff. reti =, gare giocate 22

7.Crotone 31 punti : gol fatti 29, gol subiti 20, diff. reti +9, gare giocate 22

8.Audace Cerignola 31 punti : gol fatti 28, gol subiti 29, diff. reti -1, gare giocate 22

9.Potenza 29 punti : gol fatti 29, gol subiti 32, diff. reti -3, gare giocate 22

10.Casarano 28 punti : gol fatti 29, gol subiti 37, diff. reti -8, gare giocate 22

11.Team Altamura 26 punti : gol fatti 20, gol subiti 30, diff. reti -10, gare giocate 22

12.Atalanta U23 25 punti : gol fatti 31, gol subiti 28, diff. reti +3, gare giocate 22

13.Sorrento 24 punti : gol fatti 24, gol subiti 31, diff. reti -7, gare giocate 22

14.Latina 23 punti : gol fatti 16, gol subiti 27, diff. reti -11, gare giocate 22

15.*Trapani 22 punti : gol fatti 33, gol subiti 22, diff. reti +11, gare giocate 22

16.Foggia 22 punti : gol fatti 19, gol subiti 35, diff. reti -16, gare giocate 22

17.Siracusa 21 punti : gol fatti 25, gol subiti 32, diff. reti -7, gare giocate 22

18.Cavese 21 punti : gol fatti 23, gol subiti 30, diff. reti -7, gare giocate 22

19.AZ Picerno 19 punti : gol fatti 24, gol subiti 38, diff. reti -14, gare giocate 22

20.Giugliano 16 punti : gol fatti 17, gol subiti 38, diff. reti -21, gare giocate 22

* 15 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

