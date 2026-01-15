SERIE C – Faggiano (D.S. Salernitana): “Giochi ancora aperti per il primo posto, stiamo cercando di recuperare Inglese”

Daniele Faggiano, direttore sportivo della Salernitana ed ex Catania, ai microfoni di OttoChannel rilascia alcune dichiarazioni confermando che l’obiettivo resta la vittoria del campionato:

“Dobbiamo dare tutti di più, solo chi non fa non sbaglia. Una cosa è certa: io un’altra Siracusa non la devo vedere mai più. Il nostro obiettivo resta competere per il primo posto. I play-off sono una lotteria infernale e per ora non vogliamo pensarci. Io voglio arrivare primo più di voi, ho tanta voglia di fare il calcio che conta ma ci vuole tempo”.

“Il Benevento 4 anni fa era in seria A, ora è primo perché ha costruito. Le squadre si costruiscono con il tempo, io ho potuto sbagliare qualche acquisto. Il calcio non è matematica, non è che vince chi spende di più. Questa squadra è stata prima 15 partite, se io devo dire che ero contento, anche prima non lo ero al cento per cento. Ora siamo a -6 ma i giochi sono ancora aperti. Inglese? Fino a un mese fa ci hanno detto che si doveva operare, perché ha avuto un problema molto serio. Ora stiamo cercando di riprenderlo e in futuro potremmo avere una freccia in più nell’arco”.

