SERIE C – Fella (Cavese): “Bella prestazione al ‘Massimino’, il Catania vincerà il campionato”

L’attaccante della Cavese Giuseppe Fella, ospite della pagina Facebook di Cavese Supporters torna sulla sconfitta maturata nei minuti finali contro il Catania allo stadio “Angelo Massimino” domenica scorsa: “Abbiamo fatto una bella prestazione, davanti a tanti spettatori abbiamo fatto la nostra ottima partita. Quando giochi contro gente forte come a Catania puoi peccare di esperienza, ti confronti comunque con giocatori forti dove il valore del cartellino di un solo elemento spesso rappresenta il valore totale di mezza squadra nostra. Gli etnei vinceranno il campionato perché per me sono la squadra più attrezzata. È un peccato perché abbiamo preso gol al 88′, forse negli ultimi minuti è mancata un pò di esperienza in difesa, potevamo fare gol noi prima con Fusco, purtroppo ha sbagliato lo stop, ma va bene perché è giovane, sta migliorando e migliorerà sempre di più”.

