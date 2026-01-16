venerdì, 16 Gennaio 2026
HomeCalcio CataniaSERIE C - Fella (Cavese): "Bella prestazione al 'Massimino', il Catania vincerà...
Calcio CataniaIntervisteLega Pro

SERIE C – Fella (Cavese): “Bella prestazione al ‘Massimino’, il Catania vincerà il campionato”

Redazione
By Redazione
0
317

L’attaccante della Cavese Giuseppe Fella, ospite della pagina Facebook di Cavese Supporters torna sulla sconfitta maturata nei minuti finali contro il Catania allo stadio “Angelo Massimino” domenica scorsa: “Abbiamo fatto una bella prestazione, davanti a tanti spettatori abbiamo fatto la nostra ottima partita. Quando giochi contro gente forte come a Catania puoi peccare di esperienza, ti confronti comunque con giocatori forti dove il valore del cartellino di un solo elemento spesso rappresenta il valore totale di mezza squadra nostra. Gli etnei vinceranno il campionato perché per me sono la squadra più attrezzata. È un peccato perché abbiamo preso gol al 88′, forse negli ultimi minuti è mancata un pò di esperienza in difesa, potevamo fare gol noi prima con Fusco, purtroppo ha sbagliato lo stop, ma va bene perché è giovane, sta migliorando e migliorerà sempre di più”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Trapani, presto potrebbe arrivare il colpo di grazia”
Articolo successivo
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Quaini, un riconoscimento meritato”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency