SERIE C – Giammarioli: “Mercato di gennaio, filo sottile. Bruzzaniti aiuterà il Catania a fare un girone di ritorno di altissimo livello”

Ex direttore di sportivo di Gubbio, Cremonese, Grosseto e Rimini, Stefano Giammarioli interviene su TMW Radio e iL61 per un’analisi sul mercato di gennaio:

“Io dico sempre che quando si è nelle prime due posizioni, a meno di imprevisti, situazioni gestionali particolari o problemi nello spogliatoio, è meglio cambiare poco a gennaio. Se si cambia, chi lotta per vincere deve ritoccare soprattutto la panchina: è quella che in primavera, a fine stagione, serve di più, perché cambia la stagione. Chi è primo significa che è la squadra più forte. Sono sempre molto preoccupato del mercato di gennaio: è un filo sottile, delicatissimo. Chi è avanti secondo me deve ritoccare il meno possibile. Sembra banale, ma credo sia molto più importante ritoccare eventualmente la panchina che la rosa”.

“Bruzzaniti è un giocatore che ha avuto poca fortuna rispetto alle sue grandi capacità, quindi si merita una piazza di prestigio. Per il Catania è un elemento importantissimo: un giocatore con il colpo. In Serie C, tra tattiche e schemi, è il campionato professionistico dove il colpo del singolo e gli errori avversari fanno ancora la differenza. Bruzzaniti può sicuramente aiutare il Catania a fare un girone di ritorno di altissimo livello in un girone che, tra i tre, credo sia il più difficile: dall’alta classifica in poi 5-6 squadre si giocheranno la promozione fino alla fine”.

