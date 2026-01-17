SERIE C: il Benevento cala il tris, niente da fare per il Casarano

Il Benevento, reduce dal pari di Caserta, torna alla vittoria. Lo fa imponendosi tra le mura amiche al cospetto del Casarano in occasione dell’anticipo della 22/a giornata del girone C di Serie C. La formazione ospite dura un tempo. Prima frazione abbastanza equilibrata con un paio di occasioni sia da una parte che dall’altra. Ad inizio ripresa, invece, il film della partita cambia. La squadra di Floro Flores preme sull’acceleratore e trova la via del gol con Manconi al 53′. Otto minuti più tardi arriva il raddoppio di Romano, il Casarano accusa il colpo e, al 77′, l’arbitro fischia un calcio di rigore in favore dei sanniti a seguito di revisione al FVS. Penalty trasformato da Salvemini, il quale fissa il risultato sul definitivo 3-0 che porta i campani da soli in vetta, aspettando Monopoli-Catania.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***