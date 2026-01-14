mercoledì, 14 Gennaio 2026
SERIE C – La Top 11 di TuttoC, presenti Di Gennaro e mister Toscano: “Impressionanti i numeri casalinghi del Catania”

foto Catania FC

Il portale TuttoC ha stilato la consueta Top 11 dopo il recente svolgimento della 21/a giornata di campionato. Per quanto concerne il girone C c’è spazio anche per il difensore del Catania Matteo Di Gennaro, indicando inoltre Domenico Toscano come il miglior allenatore di giornata. Su Di Gennaro si legge: “Cos’altro si può dire di una difesa che continua a non prendere gol tra le mura amiche stabilendo una sorta di record che va oltre i confini italiani? Dini inoperoso, attacco della Cavese disinnescato e poi il gol che sblocca lo 0-0 e che fa esplodere il Massimino”. In relazione a Toscano: “I numeri casalinghi sono impressionanti, con zero gol incassati e vittorie contro tutti, eccezion fatta per lo 0-0 col Sorrento. La tattica è chiara: tenere botta all’avversario, gestire i ritmi e sfruttare cambi e superiorità tecnica nella ripresa”.

Questa la Top 11 al completo: Vettorel (Cosenza); Rocchi (Casertana), Caldirola (Benevento), Di Gennaro (Catania), Berto (Atalanta U23); Pugliese (AZ Picerno), Battocchio (Monopoli), Oukhadda (Casertana); Curcio (Teeam Altamura), Giacomo Parigi (Latina), Sabbatani (Sorrento). Allenatore: Toscano (Catania).

