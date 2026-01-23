SERIE C: Lescano alla Salernitana, la scorsa stagione Faggiano aveva provato a portarlo a Catania

Prestito con obbligo di riscatto al termine della corrente stagione sportiva, legandosi contrattualmente alla Salernitana fino al 30 giugno 2029. E’ Facundo Lescano il colpo di mercato messo a segno nella sessione invernale dal club granata in queste ore. Il direttore sportivo Daniele Faggiano è riuscito a strapparlo alla concorrenza. Anche lo scorso anno aveva tentato di portare a termine l’operazione, quando faceva parte della dirigenza del Catania, ma il blocco sul mercato estivo rossazzurro non permise alla società etnea di far decollare la trattativa. La spuntò il Trapani che, in seguito, cedette la punta classe 1996 all’Avellino a gennaio.

