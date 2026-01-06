SERIE C – Longo (all. Crotone): “Espulsione clamorosa a Benevento. Lotta per la B, ecco perchè i sanniti ed il Catania partono in vantaggio”

Emilio Longo, allenatore del Crotone, non è soddisfatto della prestazione arbitrale che ha sfavorito chiaramente la propria squadra soprattutto quando, a fine primo tempo, Sandri ha ricevuto un’espulsione per somma di ammonizioni assai discutibile che ha costretto i calabresi a giocare in 10 contro 11 la ripresa a Benevento. Queste le sue parole:

“Con il cuore la squadra è andata oltre tutte le ingiustizie nel corso della gara. Il secondo giallo è clamoroso, qualcosa di eclatante. Il regolamento FVS, tra l’altro, mi vieta di poter chiamare l’arbitro per la revisione di un giallo. Non è meritevole vedere 8 minuti di recupero anche per il pubblico, con il gioco totalmente spezzettato. Stanno diventando architetti e matematici rispetto ad un gioco che invece è fatto di passione e libertà. Saio poi è stato ammonito nel primo tempo e nella ripresa fa un chiarissimo fallo da ostruzione. Io mi ritengo una persona calma e devo fare attenzione a quello che dico, altrimenti rischierei probabilmente un pò di tempo di squalifica. Con questo arbitro siamo evidentemente un pò sfortunati. Contro la Casertana abbiamo ricevuto due rossi nell’arco del primo tempo, entrambi almeno sindacabili”.

Spazio anche ad un commento relativo alla lotta al vertice: “La lotta promozione interessa anche Cosenza e Casertana. A Cosenza si stanno muovendo con molta oculatezza sul mercato, la diffidenza iniziale rispetto al progetto tecnico con i tanti rinnovi ed i calciatori scesi dalla B alla C testimonia che ci credono. Si possono aprire le porte anche per queste due compagini. Il Benevento in termini di espressione offensiva è la più forte, il Catania invece più solido sotto l’aspetto dell’equilibrio di gioco. La Salernitana è work in progress, non ha ancora trovato una chiara identità frutto anche del fatto che Benevento e Catania fossero squadre più collaudate avendo alle spalle esperienze con allenatori o calciatori già presenti in rosa, mentre la Salernitana ha vissuto la retrocessione cambiando tanto nel campionato successivo. Questa è sempre un’incognita. Probabilmente il valore specifico di questo campionato determina, nell’alta classifica, il fatto che chi ha avuto squadre assemblate già da due anni, vedi Catania e Benevento, possa avere un vantaggio strutturale però il torneo è avvincente. Ci sono ancora tante compagini che possono dire la loro”.

