SERIE C – Martone: “Vince il campionato chi ha più mentalità. Catania, mi aspetto un altro colpo”

Intervenuto a TMW Radio, l’ex direttore sportivo della Casertana Aniello Martone parla dell’andamento del campionato di Serie C:

“Tranne il Girone A, che rispecchia di più i valori, i Gironi B e C sono campionati dove si gioca soprattutto per non retrocedere. C’è grande equilibrio, pochi gol, capocannonieri a quota 9-10 reti. Alla fine vince chi ha più mentalità e consapevolezza di dire che questo è l’anno giusto. La Casertana sta facendo un grande campionato come squadra, più che per singoli. È compatta, organizzata, l’ho vista anche ad Altamura. Però c’è un dato che pesa: tra le prime cinque è l’unica che non ha mai vinto uno scontro diretto. Domenica è un vero banco di prova: o dimostra di poter restare nel gruppo delle prime fino alla fine, oppure capiamo che il suo campionato, comunque straordinario, ha dei limiti”.

“Il Benevento, come altre squadre, è già forte così com’è. Secondo me le uniche che possono ancora aggiustare qualcosa e fare un colpo in più sono la Salernitana e il Catania. Il resto ha semplicemente sistemato qualche dettaglio, muovendosi in anticipo. Il Catania ha già inserito Bruzzaniti, a mio avviso è alla finestra ma un altro colpo lo farà. La Salernitana, visto anche il momento particolare, interverrà sicuramente”.

