SERIE C: pari a Salerno, colpo Picerno. Come cambia la classifica

I posticipi del lunedì sera Giugliano-AZ Picerno e Salernitana-Cosenza archiviano la 21/a giornata del girone C di Serie C. Nel primo caso, scontro diretto in chiave salvezza, colpo esterno della squadra allenata dall’ex Valerio Bertotto grazie al gol messo a segno da Pugliese nel primo tempo. Pareggio a reti bianche nell’altra sfida con la Salernitana che ha sprecato malamente un calcio di rigore allo scadere della prima frazione. In virtù dei risultati maturati al De Cristofaro ed all’Arechi, vediamo come cambia la classifica:
CLASSIFICA
1.Catania 45 punti : gol fatti 35, gol subiti 10, diff. reti +25, gare giocate 21
2.Benevento 45 punti : gol fatti 43, gol subiti 13, diff. reti +30, gare giocate 21
3.Salernitana 39 punti : gol fatti 28, gol subiti 26, diff. reti +2, gare giocate 21
4.Casertana 39 punti : gol fatti 32, gol subiti 21, diff. reti +11, gare giocate 21
5.Cosenza 37 punti : gol fatti 34, gol subiti 21, diff. reti +13, gare giocate 21
6.Monopoli 33 punti : gol fatti 25, gol subiti 24, diff. reti +1, gare giocate 21
7.Crotone 28 punti : gol fatti 27, gol subiti 20, diff. reti +7, gare giocate 21
8.Audace Cerignola 28 punti : gol fatti 27, gol subiti 29, diff. reti -2, gare giocate 21
9.Casarano 28 punti : gol fatti 29, gol subiti 34, diff. reti -5, gare giocate 21
10.Potenza 26 punti : gol fatti 27, gol subiti 32, diff. reti -5, gare giocate 21
11.Atalanta U23 25 punti : gol fatti 31, gol subiti 27, diff. reti +4, gare giocate 21
12.Sorrento 24 punti : gol fatti 24, gol subiti 27, diff. reti -3, gare giocate 21
13.Team Altamura 23 punti : gol fatti 18, gol subiti 29, diff. reti -11, gare giocate 21
14.Latina 22 punti : gol fatti 16, gol subiti 27, diff. reti -11, gare giocate 21
15.Cavese 21 punti : gol fatti 22, gol subiti 28, diff. reti -6, gare giocate 21
16.Siracusa 21 punti : gol fatti 25, gol subiti 31, diff. reti -6, gare giocate 21
17.*Trapani 19 punti : gol fatti 29, gol subiti 22, diff. reti +7, gare giocate 21
18.Foggia 19 punti : gol fatti 17, gol subiti 34, diff. reti -17, gare giocate 21
19.AZ Picerno 18 punti : gol fatti 24, gol subiti 38, diff. reti -14, gare giocate 21
20.Giugliano 16 punti : gol fatti 16, gol subiti 35, diff. reti -20, gare giocate 21
* 15 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
RISULTATI
Audace Cerignola 4-0 Potenza
21′ Gambale, 24′ Parlato, 56′ D’Orazio, 62′ Ligi
Latina 2-1 Trapani
20′ Parigi (L), 30′ Salines (T), 35′ Parigi rig. (L)
Crotone 0-1 Team Altamura
77′ Curcio
Sorrento 2-1 Foggia
42′ Bevilacqua (F), 45’+1 Sabbatani (S), 87′ Shaw (S)
Casarano 0-1 Atalanta U23
20′ Cissè
Catania 2-0 Cavese
87′ Di Gennaro, 90’+2 Caturano
Monopoli 1-0 Siracusa
68′ Battocchio
Casertana 0-0 Benevento
Giugliano 0-1 AZ Picerno
27′ Pugliese
Salernitana 0-0 Cosenza
