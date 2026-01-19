SERIE C – Percassi (Atalanta U23): “Contro la Salernitana episodi arbitrali lasciano amaro in bocca…”

La Salernitana, attualmente terza in classifica a -6 dal duo di testa Catania/Benevento, è riuscita ad imporsi di misura sul campo dell’Atalanta U23. Luca Percassi, amministratore delegato del club nerazzurro, si mostra critico su alcuni episodi arbitrali: “Abbiamo deciso di non far parlare nessuno dei soliti tesserati, ma essendo io presente ci tenevo a parlare. Penso che sia un unicum nella storia dell’Atalanta vedere tre espulsioni in una partita. Siamo sinceramente e profondamente dispiaciuti per quello che abbiamo visto. Pensiamo di non meritarcelo assolutamente, anche rispetto al fatto che il nostro progetto è legato ai giovani e allo sviluppo dei ragazzi. La partita ci lascia veramente tanto amaro in bocca per gli episodi e per la conduzione degli episodi, per come è stata gestita la gara”.

