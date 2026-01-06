SERIE C – Petrone: “Catania, ottimo lavoro. Tutto si deciderà nelle ultime cinque partite”

Mario Petrone, tecnico che fu allenatore del Catania per un brevissimo periodo nella stagione 2016/17, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e iL61 parlando della lotta al vertice nel girone C di Serie C:

“Catania, Benevento e Salernitana sono squadre che se la giocheranno fino alla fine. Il Catania deve migliorare soprattutto fuori casa, anche se alcuni acquisti possono dare una mano importante. Detto questo, va dato merito al Benevento per il filotto di vittorie fatto: per quanto mostrato nell’ultimo mese e nella ripartenza di gennaio merita il primato. I pareggi del Catania sono arrivati anche contro squadre che non sono di bassa classifica e che da qui alla fine risaliranno. Il Catania sta comunque facendo un ottimo lavoro in linea con gli obiettivi della società. Il campionato è lungo, ma credo che tutto si deciderà nelle ultime cinque partite”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***