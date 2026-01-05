SERIE C: risultati e classifica. Catania scavalcato in vetta dal Benevento. Cosenza ko, vince la Casertana

I posticipi di Benevento, Cosenza e Altamura archiviano la 20/a giornata (prima di ritorno) del girone C di Serie C. Nel primo caso i padroni di casa battono in rimonta il Crotone – che ha giocato in dieci uomini la ripresa per l’espulsione di Sandri – scavalcando il Catania, ora a -2 dalla vetta. Zunno porta in vantaggio gli ospiti, nel finale Mignani e Carfora firmano pari e sorpasso con grande carattere. A sorpresa il Cosenza viene sconfitto in casa dal Monopoli, finisce 0-2 al “San Vito-Gigi Marulla” con gol di Fall e Dudic nella ripresa. La Casertana aggancia la Salernitana a quota 38 punti facendo bottino pieno contro il Team Altamura: match concluso 0-2 grazie alle reti di Heinz e Bentivegna allo scadere del primo tempo. Riepiloghiamo i risultati maturati su tutti i campi, pubblicando la classifica aggiornata:

RISULTATI

AZ Picerno 1-1 Audace Cerignola

51′ D’Orazio (C), 90’+3 Frison (P)

Cavese 1-0 Sorrento

69′ Ubaldi

Atalanta U23 1-2 Latina

63′ Parigi (L), 70′ Parigi (L), 86′ Manzoni (A)

Foggia 1-1 Catania

57′ Bevilacqua (F), 65′ Buttaro aut. (C)

Potenza 0-0 Giugliano

Siracusa 3-1 Salernitana

2′ Di Paolo (SI), 40′ Contini (SI), 45’+7 Achik (SA), 49′ Candiano (SI)

Trapani 1-0 Casarano

79′ Stauciuc

Benevento 2-1 Crotone

73′ Zunno (C), 83′ Mignani (B), 90’+2 Carfora (B)

Cosenza 0-2 Monopoli

72′ Fall, 90’+4 Dudic

Team Altamura 0-2 Casertana

45’+1 Heinz, 45+3 Bentivegna

CLASSIFICA

1.Benevento 44 punti : gol fatti 43, gol subiti 13, diff. reti +30, gare giocate 20

2.Catania 42 punti : gol fatti 33, gol subiti 10, diff. reti +23, gare giocate 20

3.Salernitana 38 punti : gol fatti 28, gol subiti 26, diff. reti +2, gare giocate 20

4.Casertana 38 punti : gol fatti 32, gol subiti 21, diff. reti +11, gare giocate 20

5.Cosenza 36 punti : gol fatti 34, gol subiti 21, diff. reti +13, gare giocate 20

6.Monopoli 30 punti : gol fatti 24, gol subiti 24, diff. reti =, gare giocate 20

7.Crotone 28 punti : gol fatti 27, gol subiti 19, diff. reti +8, gare giocate 20

8.Casarano 28 punti : gol fatti 29, gol subiti 33, diff. reti -4, gare giocate 20

9.*Trapani 26 punti : gol fatti 28, gol subiti 20, diff. reti +8, gare giocate 20

10.Potenza 26 punti : gol fatti 27, gol subiti 28, diff. reti -1, gare giocate 20

11.Audace Cerignola 25 punti : gol fatti 23, gol subiti 29, diff. reti -6, gare giocate 20

12.Atalanta U23 22 punti : gol fatti 30, gol subiti 27, diff. reti +3, gare giocate 20

13.Cavese 21 punti : gol fatti 22, gol subiti 26, diff. reti -4, gare giocate 20

14.Sorrento 21 punti : gol fatti 22, gol subiti 26, diff. reti -4, gare giocate 20

15.Siracusa 21 punti : gol fatti 25, gol subiti 30, diff. reti -5, gare giocate 20

16.Team Altamura 20 punti : gol fatti 17, gol subiti 29, diff. reti -12, gare giocate 20

17.Latina 19 punti : gol fatti 14, gol subiti 26, diff. reti -12, gare giocate 20

18.Foggia 19 punti : gol fatti 16, gol subiti 32, diff. reti -16, gare giocate 20

19.Giugliano 16 punti : gol fatti 16, gol subiti 35, diff. reti -19, gare giocate 20

20.AZ Picerno 15 punti : gol fatti 23, gol subiti 38, diff. reti -15, gare giocate 20

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

