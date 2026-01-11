SERIE C: risultati e classifica in attesa delle gare di lunedì. Il Catania riaggancia il Benevento in vetta

Aspettando l’esito degli incontri in programma lunedì sera per il girone C di Serie C, sono scese in campo anche le squadre impegnate nel turno domenicale valido per la 21/a giornata. Il Catania riaggancia il Benevento in vetta, a seguito della vittoria rossazzurra ai danni della Cavese e del pareggio dei sanniti a Caserta. Acuto esterno dell’Atalanta U23 contro il Casarano, sorride il Monopoli che piega di misura la resistenza del Siracusa. Riportiamo di seguito i risultati con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata:

RISULTATI

Audace Cerignola 4-0 Potenza

21′ Gambale, 24′ Parlato, 56′ D’Orazio, 62′ Ligi

Latina 2-1 Trapani

20′ Parigi (L), 30′ Salines (T), 35′ Parigi rig. (L)

Crotone 0-1 Team Altamura

77′ Curcio

Sorrento 2-1 Foggia

42′ Bevilacqua (F), 45’+1 Sabbatani (S), 87′ Shaw (S)

Casarano 0-1 Atalanta U23

20′ Cissè

Catania 2-0 Cavese

87′ Di Gennaro, 90’+2 Caturano

Monopoli 1-0 Siracusa

68′ Battocchio

Casertana 0-0 Benevento

CLASSIFICA

1.Catania 45 punti : gol fatti 35, gol subiti 10, diff. reti +25, gare giocate 21

2.Benevento 45 punti : gol fatti 43, gol subiti 13, diff. reti +30, gare giocate 21

3.Casertana 39 punti : gol fatti 32, gol subiti 21, diff. reti +11, gare giocate 21

4.Salernitana 38 punti : gol fatti 28, gol subiti 26, diff. reti +2, gare giocate 20

5.Cosenza 36 punti : gol fatti 34, gol subiti 21, diff. reti +13, gare giocate 20

6.Monopoli 33 punti : gol fatti 25, gol subiti 24, diff. reti +1, gare giocate 21

7.Crotone 28 punti : gol fatti 27, gol subiti 20, diff. reti +7, gare giocate 21

8.Audace Cerignola 28 punti : gol fatti 27, gol subiti 29, diff. reti -2, gare giocate 21

9.Casarano 28 punti : gol fatti 29, gol subiti 34, diff. reti -5, gare giocate 21

10.Potenza 26 punti : gol fatti 27, gol subiti 32, diff. reti -5, gare giocate 21

11.Atalanta U23 25 punti : gol fatti 31, gol subiti 27, diff. reti +4, gare giocate 21

12.Sorrento 24 punti : gol fatti 24, gol subiti 27, diff. reti -3, gare giocate 21

13.Team Altamura 23 punti : gol fatti 18, gol subiti 29, diff. reti -11, gare giocate 21

14.Latina 22 punti : gol fatti 16, gol subiti 27, diff. reti -11, gare giocate 21

15.Cavese 21 punti : gol fatti 22, gol subiti 28, diff. reti -6, gare giocate 21

16.Siracusa 21 punti : gol fatti 25, gol subiti 31, diff. reti -6, gare giocate 21

17.*Trapani 19 punti : gol fatti 29, gol subiti 22, diff. reti +7, gare giocate 21

18.Foggia 19 punti : gol fatti 17, gol subiti 34, diff. reti -17, gare giocate 21

19.Giugliano 16 punti : gol fatti 16, gol subiti 35, diff. reti -19, gare giocate 20

20.AZ Picerno 15 punti : gol fatti 23, gol subiti 38, diff. reti -15, gare giocate 20

* 15 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

LUNEDI’ 12 GENNAIO

Giugliano – AZ Picerno (20:30)

Salernitana – Cosenza (20:30)

