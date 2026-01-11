SERIE C: risultati e classifica in attesa delle gare di lunedì. Il Catania riaggancia il Benevento in vetta

Aspettando l’esito degli incontri in programma lunedì sera per il girone C di Serie C, sono scese in campo anche le squadre impegnate nel turno domenicale valido per la 21/a giornata. Il Catania riaggancia il Benevento in vetta, a seguito della vittoria rossazzurra ai danni della Cavese e del pareggio dei sanniti a Caserta. Acuto esterno dell’Atalanta U23 contro il Casarano, sorride il Monopoli che piega di misura la resistenza del Siracusa. Riportiamo di seguito i risultati con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata:
RISULTATI
Audace Cerignola 4-0 Potenza
21′ Gambale, 24′ Parlato, 56′ D’Orazio, 62′ Ligi
Latina 2-1 Trapani
20′ Parigi (L), 30′ Salines (T), 35′ Parigi rig. (L)
Crotone 0-1 Team Altamura
77′ Curcio
Sorrento 2-1 Foggia
42′ Bevilacqua (F), 45’+1 Sabbatani (S), 87′ Shaw (S)
Casarano 0-1 Atalanta U23
20′ Cissè
Catania 2-0 Cavese
87′ Di Gennaro, 90’+2 Caturano
Monopoli 1-0 Siracusa
68′ Battocchio
Casertana 0-0 Benevento
CLASSIFICA
1.Catania 45 punti : gol fatti 35, gol subiti 10, diff. reti +25, gare giocate 21
2.Benevento 45 punti : gol fatti 43, gol subiti 13, diff. reti +30, gare giocate 21
3.Casertana 39 punti : gol fatti 32, gol subiti 21, diff. reti +11, gare giocate 21
4.Salernitana 38 punti : gol fatti 28, gol subiti 26, diff. reti +2, gare giocate 20
5.Cosenza 36 punti : gol fatti 34, gol subiti 21, diff. reti +13, gare giocate 20
6.Monopoli 33 punti : gol fatti 25, gol subiti 24, diff. reti +1, gare giocate 21
7.Crotone 28 punti : gol fatti 27, gol subiti 20, diff. reti +7, gare giocate 21
8.Audace Cerignola 28 punti : gol fatti 27, gol subiti 29, diff. reti -2, gare giocate 21
9.Casarano 28 punti : gol fatti 29, gol subiti 34, diff. reti -5, gare giocate 21
10.Potenza 26 punti : gol fatti 27, gol subiti 32, diff. reti -5, gare giocate 21
11.Atalanta U23 25 punti : gol fatti 31, gol subiti 27, diff. reti +4, gare giocate 21
12.Sorrento 24 punti : gol fatti 24, gol subiti 27, diff. reti -3, gare giocate 21
13.Team Altamura 23 punti : gol fatti 18, gol subiti 29, diff. reti -11, gare giocate 21
14.Latina 22 punti : gol fatti 16, gol subiti 27, diff. reti -11, gare giocate 21
15.Cavese 21 punti : gol fatti 22, gol subiti 28, diff. reti -6, gare giocate 21
16.Siracusa 21 punti : gol fatti 25, gol subiti 31, diff. reti -6, gare giocate 21
17.*Trapani 19 punti : gol fatti 29, gol subiti 22, diff. reti +7, gare giocate 21
18.Foggia 19 punti : gol fatti 17, gol subiti 34, diff. reti -17, gare giocate 21
19.Giugliano 16 punti : gol fatti 16, gol subiti 35, diff. reti -19, gare giocate 20
20.AZ Picerno 15 punti : gol fatti 23, gol subiti 38, diff. reti -15, gare giocate 20
* 15 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
LUNEDI’ 12 GENNAIO
Giugliano – AZ Picerno (20:30)
Salernitana – Cosenza (20:30)
