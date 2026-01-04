SERIE C: risultati e classifica in attesa delle gare di lunedì. Vince il Trapani, Catania a quota 42 punti

Aspettando l’esito dei posticipi di lunedì sera, sabato e domenica sono scese in campo le altre formazioni per la 20/a giornata (prima di ritorno) del girone C di Serie C. Dopo il successo di misura della Cavese ed il pareggio in extremis del Picerno contro l’Audace Cerignola, si registra il colpo esterno del Latina – trascinato da Parigi – al cospetto dell’Atalanta U23. Pari a Foggia e Potenza. Sorprendente tonfo della Salernitana in trasferta contro un ottimo Siracusa. Vittoria in extremis del Trapani ai danni del Casarano con gol del neo acquisto Stauciuc. Riportiamo di seguito i risultati con i marcatori dei rispettivi incontri disputati e la classifica aggiornata:

RISULTATI

AZ Picerno 1-1 Audace Cerignola

51′ D’Orazio (C), 90’+3 Frison (P)

Cavese 1-0 Sorrento

69′ Ubaldi

Atalanta U23 1-2 Latina

63′ Parigi (L), 70′ Parigi (L), 86′ Manzoni (A)

Foggia 1-1 Catania

57′ Bevilacqua (F), 65′ Buttaro aut. (C)

Potenza 0-0 Giugliano

Siracusa 3-1 Salernitana

2′ Di Paolo (SI), 40′ Contini (SI), 45’+7 Achik (SA), 49′ Candiano (SI)

Trapani 1-0 Casarano

79′ Stauciuc

LUNEDI’ 5 GENNAIO

Benevento – Crotone (20:30)

Cosenza – Monopoli (20:30)

Team Altamura – Casertana (20:30)

CLASSIFICA

1.Catania 42 punti : gol fatti 33, gol subiti 10, diff. reti +23, gare giocate 20

2.Benevento 41 punti : gol fatti 41, gol subiti 12, diff. reti +29, gare giocate 19

3.Salernitana 38 punti : gol fatti 28, gol subiti 26, diff. reti +2, gare giocate 20

4.Cosenza 36 punti : gol fatti 34, gol subiti 19, diff. reti +15, gare giocate 19

5.Casertana 35 punti : gol fatti 30, gol subiti 21, diff. reti +9, gare giocate 19

6.Crotone 28 punti : gol fatti 26, gol subiti 17, diff. reti +9, gare giocate 19

7.Casarano 28 punti : gol fatti 29, gol subiti 33, diff. reti -4, gare giocate 20

8.Monopoli 27 punti : gol fatti 22, gol subiti 24, diff. reti -2, gare giocate 19

9.*Trapani 26 punti : gol fatti 28, gol subiti 20, diff. reti +8, gare giocate 20

10.Potenza 26 punti : gol fatti 27, gol subiti 28, diff. reti -1, gare giocate 20

11.Audace Cerignola 25 punti : gol fatti 23, gol subiti 29, diff. reti -6, gare giocate 20

12.Atalanta U23 22 punti : gol fatti 30, gol subiti 27, diff. reti +3, gare giocate 20

13.Cavese 21 punti : gol fatti 22, gol subiti 26, diff. reti -4, gare giocate 20

14.Sorrento 21 punti : gol fatti 22, gol subiti 26, diff. reti -4, gare giocate 20

15.Siracusa 21 punti : gol fatti 25, gol subiti 30, diff. reti -5, gare giocate 20

16.Team Altamura 20 punti : gol fatti 17, gol subiti 27, diff. reti -10, gare giocate 19

17.Latina 19 punti : gol fatti 14, gol subiti 26, diff. reti -12, gare giocate 20

18.Foggia 19 punti : gol fatti 16, gol subiti 32, diff. reti -16, gare giocate 20

19.Giugliano 16 punti : gol fatti 16, gol subiti 35, diff. reti -19, gare giocate 20

20.AZ Picerno 15 punti : gol fatti 23, gol subiti 38, diff. reti -15, gare giocate 20

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

