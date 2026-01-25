SERIE C: Salernitana a -6 da Catania e Benevento, il Trapani vince a Caserta

Più tardi, alle 20.30, si giocherà il derby di Puglia Audace Cerignola-Monopoli archiviando la 23/a giornata del girone C di Serie C. Nel frattempo, dopo le gare disputate venerdì e sabato, sono scese in campo tutte le altre squadre impegnate nel turno domenicale. Il Trapani s’impone di misura a Caserta, successo esterno anche per la Salernitana sul campo del Sorrento. Pari tra Altamura e Atalanta U23. Riportiamo di seguito i risultati con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata:

RISULTATI

Giugliano 0-0 Cavese

Benevento 3-2 Siracusa

20′ Di Paolo (S), 23′ Tumminello (B), 43′ Maita (B), 45’+2 Simonetti (B), 90’+5 Pacciardi (S)

Latina 2-0 Foggia

33′ Fasan, 41′ Parigi

Casarano 2-2 AZ Picerno

4′ Bianchi (P), 26′ Bianchi (P), 68′ Giraudo (C), 90’+2 Leonetti (C)

Crotone 2-0 Potenza

42′ Maggio, 52′ Di Pasquale

Team Altamura 1-1 Atalanta U23

45′ Comi (A), 49′ Grande (T)

Casertana 0-1 Trapani

81′ Nina

Catania 2-0 Cosenza

34′ Jimenez, 75′ Lunetta

Sorrento 0-2 Salernitana

41′ Villa, 90’+6 Lescano

Audace Cerignola – Monopoli, 20:30

CLASSIFICA

1.Catania 51 punti : gol fatti 39, gol subiti 11, diff. reti +28, gare giocate 23

2.Benevento 51 punti : gol fatti 49, gol subiti 15, diff. reti +34, gare giocate 23

3.Salernitana 45 punti : gol fatti 31, gol subiti 26, diff. reti +5, gare giocate 23

4.Casertana 39 punti : gol fatti 32, gol subiti 24, diff. reti +8, gare giocate 23

5.Cosenza 37 punti : gol fatti 34, gol subiti 25, diff. reti +9, gare giocate 23

6.Crotone 34 punti : gol fatti 31, gol subiti 20, diff. reti +11, gare giocate 23

7.Monopoli 33 punti : gol fatti 26, gol subiti 26, diff. reti =, gare giocate 22

8.Audace Cerignola 31 punti : gol fatti 28, gol subiti 29, diff. reti -1, gare giocate 22

9.Potenza 29 punti : gol fatti 29, gol subiti 34, diff. reti -5, gare giocate 23

10.Casarano 29 punti : gol fatti 31, gol subiti 39, diff. reti -8, gare giocate 23

11.Team Altamura 27 punti : gol fatti 21, gol subiti 31, diff. reti -10, gare giocate 23

12.Latina 26 punti : gol fatti 18, gol subiti 27, diff. reti -9, gare giocate 23

13.Atalanta U23 26 punti : gol fatti 32, gol subiti 29, diff. reti +3, gare giocate 23

14.*Trapani 25 punti : gol fatti 34, gol subiti 22, diff. reti +12, gare giocate 23

15.Sorrento 24 punti : gol fatti 24, gol subiti 33, diff. reti -9, gare giocate 23

16.Cavese 22 punti : gol fatti 23, gol subiti 30, diff. reti -7, gare giocate 23

17.Foggia 22 punti : gol fatti 19, gol subiti 37, diff. reti -18, gare giocate 23

18.Siracusa 21 punti : gol fatti 27, gol subiti 35, diff. reti -8, gare giocate 23

19.AZ Picerno 20 punti : gol fatti 26, gol subiti 40, diff. reti -14, gare giocate 23

20.Giugliano 17 punti : gol fatti 17, gol subiti 38, diff. reti -21, gare giocate 23

* 15 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

