SERIE C: Salernitana, ritorno in campo indigesto. Catania a +4 dai granata
Cade la Salernitana, al rientro in campo dopo la sosta. Granata sconfitti per 3-1 sul campo di un generosissimo Siracusa. Aretusei avanti di un gol già al 2′ con Di Paolo e più volte vicini al raddoppio. Al 23′ Salernitana a segno ma il direttore di gara ferma tutto indicando il fallo laterale a favore dei padroni di casa, il diesse Faggiano viene espulso a seguito delle vibranti proteste. I campani, poi, rischiano seriamente il rosso con Golemic e beccano la seconda rete al 40′ a firma di Contini. Poco prima dell’intervallo, dopo un rigore negato, la Salernitana riapre il match con un tiro a giro di Achik che supera Farroni. Passano, tuttavia, pochi minuti dall’inizio del secondo tempo e Candiano realizza un eurogol per il 3-1 del Siracusa. Nei restanti minuti la Salernitana non riesce a rimontare, il Siracusa invece sfiora il poker e Arena, neo acquisto granata, si fa espellere per via di un intervento irregolare a centrocampo. Importante boccata d’ossigeno per i siciliani in chiave salvezza, Salernitana amareggiata per un ko che li porta a -4 dal Catania rischiando il -6 dal Benevento qualora i sanniti si aggiudicassero il posticipo con il Crotone.

