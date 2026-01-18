domenica, 18 Gennaio 2026
SERIE C: sorride la Salernitana, cade la Casertana. Siracusa ko, poker Trapani

Dopo le vittorie di Altamura e Benevento negli anticipi di venerdì e sabato, rispettivamente contro Cavese (1-2) e Casarano (3-0), in attesa del posticipo di lunedì sera Cosenza-Crotone e di completare il turno domenicale sono scese in campo altre squadre per la 22/a giornata del girone C di Serie C. La Salernitana non entusiasma ma vince a Caravaggio, superando di misura l’Atalanta U23 grazie al gol di De Boer al 56′. Gara condizionata da due espulsioni per i padroni di casa: Cissè e Bonanomi (espulso anche l’allenatore nerazzurro Bocchetti). Aspettando Monopoli-Catania, i granata si portano a -3 dagli etnei.

Cade il Siracusa tra le mura amiche, non riuscendo a superare un ottimo Iliev a difesa dei pali: ringrazia il Cerignola che, al minuto 81, realizza il gol vittoria con un calcio di rigore trasformato da Gambale per il definitivo 0-1. Sorride il Potenza, che piega la resistenza della Casertana. Il 2-0 porta la firma di Adjapong, su rigore allo scadere della prima frazione, e D’Auria nei minuti di recupero del secondo tempo. Il Trapani travolge il Sorrento: risultato di 4-0 con Kirwan (3′), Salines (45’+4), Canotto (59′), e Stauciuc (84′) in gol. Si è giocato in un clima surreale tra contestazione e fumogeni in campo.

