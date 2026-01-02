SERIE C – Timoniere: “Catania, tutti hanno sposato il progetto. Spero sempre in Caturano. Jimenez ha bisogno di crescere”

Fabio Timoniere, ex difensore – tra le altre – di Andria, Paternò e Cosenza parla del cammino del Catania dopo avere vissuto, i rossazzurri, un girone d’andata da protagonisti. Queste le sue parole ai microfoni di Telecolor, nel corso della trasmissione ‘Preview’:

“I rossazzurri sono tra le squadre più attrezzate per la vittoria del campionato. Catania, Benevento e Salernitana sono le formazioni partite con l’intento di fare il salto di categoria, ma in tempi non sospetti dissi dopo la vittoria del Cosenza sul Catania di stare attenti proprio ai calabresi. Il Cosenza viene da una retrocessione ma ha tenuto l’intelaiatura della B, possiede degli ottimi giocatori. Penso che potrebbe essere una lotta a quattro per la promozione diretta. Il Benevento ho sempre detto che è una delle squadre con maggiore qualità in tutti i reparti, i tre lì davanti in particolare sono di categoria superiore. Il Catania oggi ha una intelaiatura importante, lo ha dimostrato e confermato anche contro l’Atalanta U23 che non è da sottovalutare”.

“Fa parte dello zoccolo duro del Catania anche Celli, che ha dimostrato sul campo di poter fare parte di un grande progetto, di una grande squadra come il Catania. Toscano gli ha dato fiducia e lui lo sta ripagando appieno sul campo. Casasola? Agli occhi di tutti si ricava la conferma che è un giocatore importante. Casasola non viene praticamente mai sostituito da Toscano perchè sfrutta la sua duttilità pertettendo di eccellere sia in fase difensiva che offensiva. Offre valide garanzie al Catania. Quaini? Nei primi anni di Catania faceva anche il difensore centrale. Ha dimostrato sul campo di meritare la maglia da titolare, oggi è un calciatore importantissimo per la squadra rossazzurra“.

“Trequartisti? Già con Cicerelli speravo di vedere un Catania in campo con i trequartisti alle spalle della punta. Non è facile trovare in Serie C oggi dei difensori capaci di gestire quando un giocatore arriva tra le due linee andando a prendere l’uomo. Spesso l’uomo che va a ricevere palla si ritrova da solo con le punte che vanno ad attaccare la profondità, il Catania questo lo fa benissimo. Penso adesso anche a Bruzzaniti. Jimenez e Cicerelli sono i calciatori di maggiore tecnica. L’italo-spagnolo ha bisogno soltanto di crescere. E’ più una questione mentale la sua, deve convincersi di possedere qualità importanti che possono fare la differenza”.

“Io spero sempre in Caturano, riscontro in lui un atteggiamento positivo in campo. Sottolineo che parliamo di un giocatore esperto, l’anno scorso capocannoniere. Tante volte ci sono quei calciatori che partono dalla panchina e quando subentrano hanno un pochettino l’aria di chi si sente superiore. Non vedo questo in Caturano. Naturalmente i tifosi vogliono vedere i gol, del resto parlano soltanto i gol per gli attaccanti. Se Caturano è arrivato a Catania è perchè se lo è meritato a suon di gol. Foggia potrebbe essere una delle gare giuste per sbloccarsi e dare quella qualità di cui la squadra ha bisogno in avanti”.

“Uno dei punti di forza del Catania di quest’anno è il gruppo. Lo vedo abbastanza coeso, unito, anche chi subentra ha sposato il progetto dell’allenatore e della società. Questo ha permesso fino ad oggi di ottenere risultati importanti. Il Catania ha raggiunto una bella quadra. Cito l’esempio di Allegretto che non ha giocato spesso, ma ultimamente è sceso in campo da titolare facendo bene anche grazie ai compagni di reparto. Contro l’Atalanta U23, su un campo pesantissimo non è facile giocare quando non hai i 90 minuti sulle gambe. Con il supporto dei compagni di reparto diventa tutto più semplice”.

