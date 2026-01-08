SERIE C: Trapani, arrivata la nuova penalizzazione. Come cambia la classifica

Ancora una batosta per il Trapani. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il club con una penalizzazione di 7 punti in classifica e un’ammenda di 6.500 euro in merito al deferimento dello scorso 6 novembre per violazioni amministrative. Ammende di 1.500 euro, inoltre, per il segretario amministrativo Andrea Oddo (inibito per 16 mesi), il procuratore Vito Giacalone ed il presidente Valerio Antonini, questi ultimi due inibiti per 4 mesi. Inibizione di 12 mesi ai danni del commercialista Salvatore Castiglione. Penalizzazione sempre più robusta per la squadra granata, in aggiunta al -8 d’inizio stagione. Questo comporta il ritorno del Trapani in zona playout. Ecco come cambia la classifica del girone C di Serie C:
1.Benevento 44 punti : gol fatti 43, gol subiti 13, diff. reti +30, gare giocate 20
2.Catania 42 punti : gol fatti 33, gol subiti 10, diff. reti +23, gare giocate 20
3.Salernitana 38 punti : gol fatti 28, gol subiti 26, diff. reti +2, gare giocate 20
4.Casertana 38 punti : gol fatti 32, gol subiti 21, diff. reti +11, gare giocate 20
5.Cosenza 36 punti : gol fatti 34, gol subiti 21, diff. reti +13, gare giocate 20
6.Monopoli 30 punti : gol fatti 24, gol subiti 24, diff. reti =, gare giocate 20
7.Crotone 28 punti : gol fatti 27, gol subiti 19, diff. reti +8, gare giocate 20
8.Casarano 28 punti : gol fatti 29, gol subiti 33, diff. reti -4, gare giocate 20
9.Potenza 26 punti : gol fatti 27, gol subiti 28, diff. reti -1, gare giocate 20
10.Audace Cerignola 25 punti : gol fatti 23, gol subiti 29, diff. reti -6, gare giocate 20
11.Atalanta U23 22 punti : gol fatti 30, gol subiti 27, diff. reti +3, gare giocate 20
12.Cavese 21 punti : gol fatti 22, gol subiti 26, diff. reti -4, gare giocate 20
13.Sorrento 21 punti : gol fatti 22, gol subiti 26, diff. reti -4, gare giocate 20
14.Siracusa 21 punti : gol fatti 25, gol subiti 30, diff. reti -5, gare giocate 20
15.Team Altamura 20 punti : gol fatti 17, gol subiti 29, diff. reti -12, gare giocate 20
16.*Trapani 19 punti : gol fatti 28, gol subiti 20, diff. reti +8, gare giocate 20
17.Latina 19 punti : gol fatti 14, gol subiti 26, diff. reti -12, gare giocate 20
18.Foggia 19 punti : gol fatti 16, gol subiti 32, diff. reti -16, gare giocate 20
19.Giugliano 16 punti : gol fatti 16, gol subiti 35, diff. reti -19, gare giocate 20
20.AZ Picerno 15 punti : gol fatti 23, gol subiti 38, diff. reti -15, gare giocate 20
* 15 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
