giovedì, 22 Gennaio 2026
SERIE C: Trapani, TFN rinvia caso al 9 marzo

Il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di rinviare i procedimenti che riguardano Siracusa e Trapani. La decisione attesa per oggi non è arrivata: il caso del Siracusa è stato posticipato al 26 febbraio, mentre per il Trapani si dovrà attendere il 9 marzo. Il presidente granata Valerio Antonini si è così espresso su Facebook: “Sono convinto sempre di più che la verità trionferà, che per di più nella FIGC non c’è la stessa voglia della FIP di calpestare regolamenti e di fare alla fine invece chiarezza su un tema troppo delicato e complesso. Sono sempre più fiducioso che alla fine riavremo tutti i punti e che a giugno avrò due titoli in serie A per Basket e serie C per il Calcio”.

Sullo sfondo resta anche la scadenza del 16 febbraio, entro quella data le società di Serie C sono chiamate a pagare le spettanze per il terzo bimestre, legato ai mesi di novembre e dicembre 2025. La situazione potrebbe cambiare radicalmente nelle prossime settimane, con il rischio di ridisegnare gli equilibri del girone C influenzando la lotta al vertice e quella per evitare la zona calda della classifica. Al momento il Trapani è stato sanzionato con un totale di ben 15 punti di penalizzazione.

