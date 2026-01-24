SERIE C: vince il Crotone, Picerno fermato sul pari in extremis

Aspettando l’esito delle partite domenicali valevoli per la 23/a giornata, vediamo cos’è successo sui campi venerdì e sabato nel girone C di Serie C. Detto del pari in occasione di Giugliano-Cavese e delle vittorie di Benevento e Latina rispettivamente contro Siracusa e Foggia, il Crotone si è imposto per 2-0 ai danni del Potenza meritando il successo allo “Scida”. AZ Picerno che sfiora i tre punti a Casarano, facendosi raggiungere in extremis dai padroni di casa (2-2). Riportiamo di seguito risultati e marcatori dei rispettivi con la classifica aggiornata

RISULTATI VENERDI’ E SABATO

Giugliano 0-0 Cavese

Benevento 3-2 Siracusa

20′ Di Paolo (S), 23′ Tumminello (B), 43′ Maita (B), 45’+2 Simonetti (B), 90’+5 Pacciardi (S)

Latina 2-0 Foggia

33′ Fasan, 41′ Parigi

Casarano 2-2 AZ Picerno

4′ Bianchi (P), 26′ Bianchi (P), 68′ Giraudo (C), 90’+2 Leonetti (C)

Crotone 2-0 Potenza

42′ Maggio, 52′ Di Pasquale

CLASSIFICA

1.Benevento 51 punti : gol fatti 49, gol subiti 15, diff. reti +34, gare giocate 23

2.Catania 48 punti : gol fatti 37, gol subiti 11, diff. reti +26, gare giocate 22

3.Salernitana 42 punti : gol fatti 29, gol subiti 26, diff. reti +3, gare giocate 22

4.Casertana 39 punti : gol fatti 32, gol subiti 23, diff. reti +9, gare giocate 22

5.Cosenza 37 punti : gol fatti 34, gol subiti 23, diff. reti +11, gare giocate 22

6.Crotone 34 punti : gol fatti 31, gol subiti 20, diff. reti +11, gare giocate 23

7.Monopoli 33 punti : gol fatti 26, gol subiti 26, diff. reti =, gare giocate 22

8.Audace Cerignola 31 punti : gol fatti 28, gol subiti 29, diff. reti -1, gare giocate 22

9.Potenza 29 punti : gol fatti 29, gol subiti 34, diff. reti -5, gare giocate 23

10.Casarano 29 punti : gol fatti 31, gol subiti 39, diff. reti -8, gare giocate 23

11.Latina 26 punti : gol fatti 18, gol subiti 27, diff. reti -9, gare giocate 23

12.Team Altamura 26 punti : gol fatti 20, gol subiti 30, diff. reti -10, gare giocate 22

13.Atalanta U23 25 punti : gol fatti 31, gol subiti 28, diff. reti +3, gare giocate 22

14.Sorrento 24 punti : gol fatti 24, gol subiti 31, diff. reti -7, gare giocate 22

15.*Trapani 22 punti : gol fatti 33, gol subiti 22, diff. reti +11, gare giocate 22

16.Cavese 22 punti : gol fatti 23, gol subiti 30, diff. reti -7, gare giocate 23

17.Foggia 22 punti : gol fatti 19, gol subiti 37, diff. reti -18, gare giocate 23

18.Siracusa 21 punti : gol fatti 27, gol subiti 35, diff. reti -8, gare giocate 23

19.AZ Picerno 20 punti : gol fatti 26, gol subiti 40, diff. reti -14, gare giocate 23

20.Giugliano 17 punti : gol fatti 17, gol subiti 38, diff. reti -21, gare giocate 23

* 15 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

DOMENICA 25 GENNAIO

Team Altamura – Atalanta U23, 12:30

Casertana – Trapani, 14:30

Catania – Cosenza, 14:30

Sorrento – Salernitana, 14:30

Audace Cerignola – Monopoli, 20:30

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***