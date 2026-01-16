SICILIAWEB: “Catania, preso Ponsi. E’ già in città”

Secondo colpo nel mercato invernale per il Catania. Dopo Bruzzaniti ed in attesa di Miceli, approda in rossazzurro l’esterno sinistro classe 2001 Fabio Ponsi. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, ha disputato le ultime stagioni a Modena in B, dove dopo due anni da protagonista ha avuto meno spazio successivamente. Siciliaweb.it riporta che sono pronti per il giocatore due anni e mezzo di contratto, con opzione per la stagione successiva. Già da ieri in città, potrebbe essere a disposizione per la partita di Monopoli.

