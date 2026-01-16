venerdì, 16 Gennaio 2026
HomeCalciomercatoSICILIAWEB: "Catania, preso Ponsi. E' già in città"
CalciomercatoCatania NewsFocusPrimo PianoSerie B

SICILIAWEB: “Catania, preso Ponsi. E’ già in città”

Redazione
By Redazione
0
1248

Secondo colpo nel mercato invernale per il Catania. Dopo Bruzzaniti ed in attesa di Miceli, approda in rossazzurro l’esterno sinistro classe 2001 Fabio Ponsi. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, ha disputato le ultime stagioni a Modena in B, dove dopo due anni da protagonista ha avuto meno spazio successivamente. Siciliaweb.it riporta che sono pronti per il giocatore due anni e mezzo di contratto, con opzione per la stagione successiva. Già da ieri in città, potrebbe essere a disposizione per la partita di Monopoli.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: Catania in pressing su Ponsi e piace Cargnelutti
Articolo successivo
MERCATO: Rigione proposto al Catania
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency