SICILIAWEB: “Di Gennaro tiene in ansia il Catania. Le opzioni in caso di lungo stop”

“Da certezza assoluta a principale motivo di preoccupazione. Matteo Di Gennaro tiene in ansia il Catania. Il difensore si è fermato per un problema a un ginocchio dopo lo scontro con Fella in apertura della sfida con la Cavese. Domenica il centrale è rimasto in campo sino alla fine realizzando anche il provvidenziale gol che ha sbloccato la gara nel finale prima del raddoppio di Caturano, ma i controlli effettuati dallo staff medico rossazzurro hanno indotto il club a inviare il giocatore a Roma per ulteriori accertamenti a Villa Stuart”, riporta siciliaweb.it.



“Si spera di scongiurare l’eventualità di un grave infortunio. In attesa degli esami strumentali, al momento l’unica certezza è l’indisponibilità di Di Gennaro per la sfida di domenica a Monopoli. Proprio da Monopoli, come anticipato, arriva Mirko Miceli, rinforzo ormai definito per la difesa. Qualora, però, lo stop di Di Gennaro fosse malauguratamente lungo, la dirigenza potrebbe essere chiamata a intervenire ulteriormente per puntellare il reparto arretrato a meno di non bloccare Martic, al momento in uscita”.

