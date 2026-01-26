lunedì, 26 Gennaio 2026
SITUAZIONE DISCIPLINARE: Casasola squalificato, in diffida anche Toscano

foto Catania FC

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse ventitre giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match con il Sorrento si registra un’assenza forzata per squalifica. Quella di Casasola, ammonito nel corso di Catania-Cosenza e già diffidato. Per il resto permane in diffida Corbari, raggiunto dall’allenatore Mimmo Toscano. Allegretto, Quaini, Cicerelli e Dini saranno diffidati alla prossima ammonizione.

Sulla base del regolamento vigente, si va in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

SQUALIFICATI: Casasola (1)
DIFFIDATI: Corbari, Toscano
IN DIFFIDA AL PROSSIMO GIALLO: Allegretto, Quaini, Dini, Cicerelli
CARTELLINI GIALLI: Quaini (8), Di Tacchio (7), Celli (6), Di Gennaro (6), Casasola (5), Pieraccini (5), Lunetta (5), Toscano (4), Corbari (4), Allegretto (3), Dini (3), Cicerelli (3), Jimenez (2), Rolfini (2), Donnarumma (1), Forte (1), Martic (1)
CARTELLINI ROSSI: Ierardi (1), Toscano (1), Moschella (1)

