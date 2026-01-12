lunedì, 12 Gennaio 2026
SITUAZIONE DISCIPLINARE: rientra Celli, anche Allegretto a rischio diffida

foto Catania FC

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse ventuno giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match con il Monopoli rientra dalla squalifica Celli, che ha scontato il turno di stop contro la Cavese. Per il resto permangono in diffida Pieraccini, Casasola e Corbari. Allegretto (ammonito domenica). Quaini, Cicerelli, Dini e l’allenatore Mimmo Toscano saranno diffidati alla prossima ammonizione.

Sulla base del regolamento vigente, si va in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

SQUALIFICATI:
DIFFIDATI: Pieraccini, Casasola, Corbari
IN DIFFIDA AL PROSSIMO GIALLO: Allegretto, Quaini, Dini, Cicerelli, Toscano
CARTELLINI GIALLI: Quaini (8), Di Tacchio (7), Di Gennaro (6), Celli (5), Lunetta (5), Pieraccini (4), Casasola (4), Corbari (4), Allegretto (3), Dini (3), Cicerelli (3), Toscano (3), Jimenez (2), Rolfini (2), Donnarumma (1), Forte (1), Martic (1)
CARTELLINI ROSSI: Ierardi (1), Toscano (1), Moschella (1)

